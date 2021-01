En Colombia, ¿qué canal transmite Everton vs. Leicester y a qué hora es?

Los de Ancelotti siguen con firmeza su campaña en la Premier League, en la que marchan sextos con un partido menos y con los ánimos renovados gracias a su reciente victoria por goleada en la FA Cup, con gran participación de James y compañía.

A frente estará un Leicester que necesita sumar para no caer en la tabla, por lo que se plantea como un rival que no dará su brazo a torcer con facilidad en su visita a Liverpool.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la televisación del partido para Colombia.

El encuentro, válido por una nueva jornada de la Premier League, se disputará este miércoles 27 de enero desde las 15:15 hora de Colombia.

El partido será transmitido en vivo y en directo por ESPN en señal abierta en los cableoperadores.

Podrá accederse al encuentro a través de los servicios de streaming de ESPN Play.

Everton: Pickford; Keane, Mina, Holgate, Godfrey; Digne, Rodríguez, Gomes; Davies, Richarlison; Calvert-Lewin.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️ 📋 Here's your Everton team for #EVELEI ... pic.twitter.com/0nsXnPhr4C

Leicester: Schemeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans, Maddison; Albrighton, Barnes, Pérez.

