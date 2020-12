En Colombia, ¿qué canal transmite Burnley vs. Everton y a qué hora es?

Los dirigidos por Carlo Ancelotti venían firmando su mejor inicio de temporada en muchos años, pero las tres derrotas ante , Newcastle y marcaron un duro parate en la racha victoriosa, la cual se recuperó ante . Cuando parecía que todo volvería por su curso, una nueva derrota ante Leeds golpeó la moral azul.

Ahora el italiano quiere volver los triunfos y este sábado tendrá una nueva oportunidad ante el , partido en el que Colleman y Dgine serán sus únicas ausencias.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la televisación del partido para .

El encuentro, válido por la decimoprimera fecha de la Premier League, se disputará este sábado 5 de diciembre desde las 7:30 horas de Colombia.

El partido será transmitido en vivo y en directo por ESPN 2 en señal abierta en los cableoperadores.

Podrá accederse al encuentro a través de los servicios de streaming de ESPN Play.

: Pickford; Godfrey, Keane, Mina, Delph; Allan, Doucoure, Iwobi; Rodríguez, Richarlison, Calvert-Lewin.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



Here's how we line up for #BUREVE, with Michael Keane captaining the Blues against his old side.



COYB! 💙 pic.twitter.com/VQVkodzhRQ