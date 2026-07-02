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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En cifras... ¡Yamal, el amuleto de las victorias de España en los grandes torneos!

España vs Austria
España
Austria
World Cup
L. Yamal
Barcelona
España
Austria
EE. UU.

La presencia de Yamal despierta el optimismo de los españoles

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ayudó a la goleada de España ante Austria (3-0) el jueves en Los Ángeles, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Con Yamal de titular, España suma nueve victorias en nueve partidos en Mundiales y Eurocopas.

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Además, el extremo español, de 18 años, batió un récord histórico ante Austria.

Se convirtió en el jugador más joven, desde 1966, en tocar el balón 10 veces o más en el área rival (14 toques) y completar 10 o más regates exitosos (10) en un mismo partido del Mundial.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el 36, Pedro Porro amplió la ventaja en el 66 y Oyarzabal cerró el triplete en el 89.

España jugará los octavos contra el ganador del Portugal-Croacia, que se disputará este viernes por la mañana (hora estándar árabe).


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