En cifras... ¡Yamal, el amuleto de las victorias de España en los grandes torneos!

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ayudó a la goleada de España ante Austria (3-0) el jueves en Los Ángeles, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Con Yamal de titular, España suma nueve victorias en nueve partidos en Mundiales y Eurocopas.

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Además, el extremo español, de 18 años, batió un récord histórico ante Austria.

Se convirtió en el jugador más joven, desde 1966, en tocar el balón 10 veces o más en el área rival (14 toques) y completar 10 o más regates exitosos (10) en un mismo partido del Mundial.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el 36, Pedro Porro amplió la ventaja en el 66 y Oyarzabal cerró el triplete en el 89.

España jugará los octavos contra el ganador del Portugal-Croacia, que se disputará este viernes por la mañana (hora estándar árabe).



