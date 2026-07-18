En cifras... Una derrota sin precedentes para Francia en la historia del Mundial

Francia encajó cuatro goles de Inglaterra en la primera parte del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, este sábado.

Declan Rice abrió el marcador en el minuto 3, Ezri Konsa lo aumentó en el 18 y Bukayo Saka marcó el tercero y cuarto en los minutos 37 y 45+1.

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Según la red francesa «stats foot», el tanto de Rice es el más rápido que ha recibido Francia en un Mundial desde el que marcó el inglés Brian Robson en el primer minuto del duelo de 1982.

Además, es la primera vez que Francia recibe dos goles en los primeros 20 minutos de un partido y la primera desde 2010, con Raymond Domenech, que encaja dos o más tantos en dos encuentros consecutivos.

La selección francesa había caído 2-0 ante España en semifinales.



