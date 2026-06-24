En cifras... Récord de falta de goles de la selección de Ghana con Queiroz

Ghana empató 0-0 con Inglaterra ayer martes en la segunda jornada del Mundial 2026, gracias a una sólida defensa dirigida por el seleccionador portugués Carlos Queiroz.

A pesar de sumar un punto valioso, Ghana aún no ha disparado a puerta en la primera parte de sus dos partidos, algo único en este Mundial.

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Además, es la segunda selección en la historia del Mundial que pasa dos primeros tiempos seguidos sin disparar, igualando el récord de Costa Rica en 1990, según Opta.

Ghana debutó con victoria 1-0 sobre Panamá, aunque la CONCACAF dominó la posesión y el ataque hasta que las Estrellas Negras marcaron en el final.

El seleccionador portugués Queiroz, conocido por su estilo defensivo y conservador, ya lo mostró en Irán y Egipto.



