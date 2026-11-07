En cifras: Mourinho supera a Guardiola y se aleja de Ancelotti y Zidane

El Real Madrid logró una contundente victoria ante su anfitrión, el Valencia (3-0), la noche de este sábado en el estadio de Mestalla, en el marco de los partidos de la jornada 12 de LaLiga, lo que permite al entrenador José Mourinho seguir escribiendo sus cifras destacadas en la competición, tras elevar su registro a 97 victorias en 126 partidos, con un porcentaje de triunfos del 77%.

Con esta cifra, Mourinho ocupa el primer puesto en la lista de los entrenadores con más victorias en la historia de la competición, entre los técnicos que han disputado al menos 100 partidos.

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El técnico portugués supera en esta lista a Pep Guardiola, que logró 116 victorias en 152 partidos con un porcentaje del 76,3%; después se sitúa Carlo Ancelotti con un 71,1%, tras ganar 162 partidos de un total de 228; le sigue Xavi Hernández con un 69,6%, luego Zinedine Zidane con un 67,8% y Luis Enrique con un 66,4%, según la cuenta española "MisterChip", especializada en estadísticas.

En cuanto a Hansi Flick, actualmente posee un porcentaje de victorias superior al de Mourinho (79,3%), tras lograr 69 triunfos en 87 partidos, pero todavía no alcanza los 100 encuentros.

Los goles del conjunto merengue, en el partido de hoy, llegaron a través de Federico Valverde en el minuto 28 y Arda Güler en el minuto 36, antes de que Kylian Mbappé cerrara el triplete en el minuto 75, para que el Real Madrid cosechara su octava victoria consecutiva en todas las competiciones.