En cifras... Messi, el jugador más peligroso en los últimos tres Mundiales

Lionel Messi reafirmó su legado en el Mundial al guiar a Argentina a una victoria 3-2 sobre Egipto en octavos de final.

Argentina perdía 2-0 ante Egipto hasta que Messi dio la asistencia del 2-1 y marcó el 2-2.

Enzo Fernández anotó el gol del triunfo en el descuento, y aunque Messi falló un penalti, la Albiceleste avanzó a cuartos.

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Gracias a su decisiva contribución ante Egipto, Messi siguió demostrando su excepcional presencia en ataque: según la red de estadísticas «Opta», es el jugador que más tiros a puerta ha realizado de entre todos los futbolistas en las últimas tres ediciones del Mundial, con un total de 79, y también lidera la clasificación de creadores de ocasiones con 46.

Ahora se prepara para guiar a Argentina ante Suiza en cuartos, con la mira puesta en las semifinales y en seguir batiendo récords.