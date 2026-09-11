En cifras: la estrella del Bayern Múnich supera a todos en la primera jornada de la Champions League

Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, fue uno de los futbolistas más destacados de la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, al brillar durante la goleada de su equipo ante el Bodø/Glimt noruego (5-0), ayer jueves, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Olise marcó dos goles y dio una asistencia a su compañero Harry Kane en el arranque del recorrido del conjunto bávaro en el torneo, en el que aspira a conquistar el título por primera vez desde el año 2020.

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Las cifras del extremo francés no se detuvieron en sus contribuciones goleadoras, ya que ningún jugador, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, logró ganar un mayor número de duelos individuales en comparación con Olise, quien resolvió 15 duelos a su favor.

Asimismo, el exjugador del Crystal Palace encabezó la lista de los que más ocasiones crearon (7) y de los que más faltas recibieron, con 5 infracciones, según la red de estadísticas «Squawka».

Jamal Musiala había abierto el marcador para el Bayern en el minuto 47, antes de que Harry Kane añadiera el segundo gol de cabeza, tras un centro de Olise desde un tiro libre, en el minuto 61. Después, Alphonso Davies amplió la ventaja de los locales en el minuto 77 con un potente disparo desde fuera del área.

Olise cerró la manita del Bayern con dos goles en los minutos 83 y 90+2, para que el equipo alemán lograse una gran victoria en el arranque de su recorrido europeo y ocupase el segundo puesto tras la primera jornada, por diferencia de goles, por detrás del París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones.

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