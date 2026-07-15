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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En cifras... ¡España le ha infligido a Francia una cuarta parte de sus derrotas en la era Deschamps!

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Los Gallos volvieron a caer en manos del Matador

España venció 2-0 a Francia en la semifinal del Mundial 2026 y avanzó a la final.

El equipo español dominó el partido y marcó por medio de Mikel Oyarzabal, de penalti en el 22’, y de Pedro Porro en el 58’.

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Con Deschamps al mando, Francia ha perdido cuatro de sus dieciséis partidos oficiales, todas ante España (25 % del total).

Además, Francia no marcó por primera vez desde el 20 de marzo de 2025, cuando empató 0-0 con Croacia, acabando una racha goleadora de casi 16 meses.

Además, fue su primer revés en una competición oficial desde la semifinal de la Liga de Naciones, el 5 de junio de 2025, cuando cayó 5-4 ante la misma España.


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