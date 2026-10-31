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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En cifras: ¡el vendaval ofensivo del Barcelona no tiene precedentes en 86 años!

Barcelona vs Alavés
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El conjunto catalán inundó la portería de los visitantes

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El Barcelona logró una gesta goleadora histórica tras su gran victoria sobre su invitado Deportivo Alavés por (6-1), este sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en la jornada 11 de LaLiga.

El Barça se convirtió en el primer equipo en marcar 46 goles en las primeras 11 jornadas de LaLiga desde el Sevilla, que logró la misma cifra durante la temporada 1940-1941, según la cadena francesa "Stats Foot".

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Con su contundente victoria (6-1) sobre el Deportivo Alavés, el Barça elevó su cuenta a 30 puntos, al frente de la clasificación de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, subcampeón, y 6 puntos sobre el Real Madrid, tercer clasificado, que mañana visitará al Racing de Santander dentro de la misma jornada.

Los goles del conjunto catalán los marcaron Raphinha (dos goles), Lamine Yamal (dos goles), Fermín López y Anthony Gordon.

La amplia victoria llegó en un momento importante para el Barcelona, que afrontó el partido en busca de recuperar su equilibrio tras su derrota ante el Paris Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (2-1), mientras se prepara para recibir al Aston Villa inglés, el próximo martes, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

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