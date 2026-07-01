En cifras: Bélgica logra la remontada más difícil de la historia del Mundial... y la edición de 2026 será la más emocionante

Bélgica remontó dos goles y venció 3-2 a Senegal en la prórroga, el miércoles en Seattle, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Según Opta, este Mundial ya suma 11 remontadas, el primero con más de 10.

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Además, Bélgica se convirtió en la primera selección en la historia del Mundial que evita la derrota tras ir dos goles abajo hasta el minuto 85.

Es la segunda vez que Bélgica remonta en eliminatorias (la anterior fue ante Japón en 2018), aunque Alemania sigue siendo la que más lo ha conseguido (3).

Cuando Senegal parecía ganar, Lukaku (86’) y Tielemans (89’) empataron (2-2).

El partido se alargó a la prórroga, donde los «Diablos Rojos» ganaron con un penalti de Tielemans en el 120+5.

Con este triunfo, Bélgica avanza a octavos, donde aguardará al ganador de Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina.