En Bolivia aún no confirman amistoso contra la Selección de El Salvador

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, dio la noticia en las últimas horas en el país.

La FESFUT, a través de sus redes sociales y por orden del presidente Hugo Carrillo, confirmó que el próximo 23 de noviembre la Selección de El Salvador jugará un amistoso contra , en . Se manejan las ciudades de Washington y Los Ángeles como posibles sedes de dicho, el cual se repetirá 11 años después.

Pero en la Federación de Fútbol de Bolivia aún no confirman el juego, y solo ha anunciado enfrentamientos ante Panamá y en ese mismo mes que dice la FESFUT: “Todavía no puedo darle esa información. No la tengo de manera oficial. Solamente es un rumor, pero no tengo nada oficial. Existe la posibilidad, pero no hay nada confirmado”, dijo Freddy Téllez, director ejecutivo de la federación boliviana al periódico “El Gráfico”.

El directivo suramericano brindó más detalles de ese posible amistoso: “Hay tratativas para ese amistoso, pero no hay nada confirmado. No puedo decir si hay pláticas, porque no quiero dañar nada". Mientras eso manejan en Suramerica, los salvadoreños ya lo dan por hecho, solo faltará solventar el préstamo de jugadores ya que no es fecha FIFA, por lo tanto no están en la obligación de cederlos.