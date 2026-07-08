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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En árabe e inglés, un mensaje triste del imán Ashour tras la despedida del Mundial

Egipto
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E. Ashour
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La selección de Egipto quedó eliminada del Mundial en octavos de final

Imam Ashour, estrella de Egipto, lamentó la eliminación en octavos del Mundial 2026.

La selección de Egipto quedó eliminada en octavos de final tras perder 2-3 ante Argentina en Atlanta, después de haber ido ganando 2-0.

Unas 24 horas después, el jugador publicó en árabe e inglés en su cuenta de Facebook un mensaje en el que se disculpó por la derrota y por no alcanzar los cuartos de final.

En su mensaje, Ashour afirmó: «Alabado sea Dios por todo. Hay derrotas que duelen más que cualquier discurso, y esta es una de ellas. Lo siento por todas las personas que se habían ilusionado con este sueño, y por todas aquellas que creían en nosotros y esperaban que les hiciéramos felices».

«Queríamos seguir adelante y estar a la altura de vuestro apoyo; luchamos con todo, pero es la voluntad de Dios».

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«Gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros por el esfuerzo hasta el final, y a todos los que creyeron en nosotros desde el primer día».

Y cerró: «Os prometemos que volveremos más fuertes y seguiremos luchando para haceros felices y honrar el nombre de Egipto. ¡Viva Egipto siempre!».

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