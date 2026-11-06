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El exinternacional alemán Timo Werner ha hablado abiertamente sobre etapas muy difíciles de su carrera.

«He vivido mucha mierda en mi carrera. También en Alemania tuve que pasar por mucha mierda. Hubo momentos en los que estaba sentado en casa y realmente hundido», reveló Werner, que a principios de año pasó del RB Leipzig a los San Jose Earthquakes de la MLS, en el pódcast The Late Run.

Sobre todo, un piscinazo en un partido de la Bundesliga con el Leipzig ante el FC Schalke 04 en diciembre de 2016 lo persiguió durante años: a partir de entonces, las aficiones rivales lo convirtieron habitualmente en blanco de cánticos ofensivos y hostilidad. «En Alemania pasé por mucho porque una vez me tiré en el área. Después estuvieron años persiguiéndome allí», explicó el delantero.

Timo Werner, sobre los cánticos ofensivos en Alemania: «¿Qué demonios?»

Las situaciones fueron tan duras que en algún momento llegó a preguntarse: «¿Qué demonios? Da igual al estadio al que vaya, en todas partes me abuchean. Cantaban canciones sobre mí, se inventaban cosas constantemente. Fue realmente duro». Werner subrayó que ya no podía estar tranquilo en ninguna ciudad alemana y que hoy está muy orgulloso de cómo logró sobrellevarlo todo.

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Nacido en Stuttgart, en su día fue considerado una de las mayores promesas para el ataque de la selección alemana. Durante mucho tiempo fue la primera opción como delantero centro del equipo de la DFB y ocupó esa posición, entre otros torneos, en el decepcionante Mundial de 2018. En 2020, el Chelsea pagó 53 millones de euros por su traspaso, y en su primera temporada en Inglaterra ganó la Champions League con los Blues.

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Sin embargo, según Werner, en el Chelsea las cosas fueron «parecidas» a lo que había vivido en Alemania. «Allí fallé algunas ocasiones y después la tomaron conmigo», recordó sobre su etapa en Stamford Bridge. En 2022 dejó a los Blues y regresó al Leipzig. Al principio siguió formando parte de la selección alemana, pero desde junio de 2023 no ha vuelto a ser convocado por el equipo de la DFB. El último de sus 57 partidos internacionales hasta la fecha lo disputó en marzo de 2023.

Timo Werner acabó completamente apartado en el RB Leipzig

En el Leipzig, las cosas fueron cada vez peor. Ni siquiera una cesión de un año y medio al Tottenham Hotspur dio un nuevo impulso a la carrera de Werner. Como después prácticamente dejó de contar en el RB, en enero abandonó el fútbol europeo y se incorporó al San Jose.

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Allí, el jugador de 30 años ha firmado hasta el verano de 2028 y vuelve a tener un papel importante en lo deportivo. En sus 22 partidos disputados hasta ahora con los San Jose Earthquakes, Werner ha marcado seis goles y dado siete asistencias. Tercero de la Conferencia Oeste, el San Jose ya está clasificado para los playoffs de la MLS.