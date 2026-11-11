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Riccardo Calafiori reconoce que empieza a sentirse como uno de los veteranos de una joven selección italiana mientras el defensa del Arsenal se prepara para enfrentarse a Francia este jueves en San Siro, en un duelo de la Liga de Naciones. El jugador de 24 años insiste en que Francia sigue siendo peligrosa pese a su larga lista de lesionados y espera volver a medirse a Michael Olise.

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Calafiori asume un papel de líder en Italia

Calafiori se ha convertido en una figura cada vez más importante para el equipo de Roberto Mancini. Al principio jugaba de central, pero recientemente ha pasado a ocupar el lateral izquierdo, una posición que hizo suya durante la campaña en la que el Arsenal ganó la Premier League. En la rueda de prensa previa al partido, el defensa reconoció que su papel en la plantilla está cambiando.

«Hay muchos jugadores jóvenes en esta plantilla, así que empiezo a sentirme un poco mayor que antes», afirmó. «Tengo relativamente poca experiencia con la selección italiana, pero en cada partido intento inspirar a mi equipo y ser un líder, más con mis acciones sobre el terreno de juego que con las palabras».

Los buenos resultados refuerzan la confianza de Italia

La campaña de Italia comenzó de forma desastrosa, con una derrota en casa por 2-0 ante Bélgica en el primer partido de Mancini tras su regreso al cargo. Desde entonces, se ha recuperado con dos victorias ante Turquía y un meritorio empate 1-1 frente a Francia el mes pasado en el Stade de France.

«Siempre dije que era demasiado pronto para ver grandes cambios y apreciar el trabajo que estaba haciendo el seleccionador, pero conseguir resultados positivos sin duda ayuda», señaló Calafiori. «Nos da algo más de confianza y mañana tenemos otra prueba importante. En Francia fue difícil para nosotros. Era importante salir de allí con la cabeza alta y lo conseguimos. Mañana jugamos en casa, el estadio estará lleno y todos esos son factores positivos que nos permiten ganar confianza, aunque sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer».

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Calafiori no se confía ante una Francia mermada por las lesiones

Francia podría no contar con Kylian Mbappe, que, según las informaciones, arrastra una lesión muscular. Su posible ausencia se sumaría a las de William Saliba, compañero de Calafiori en el Arsenal, Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni y Jules Kounde. Pese a ello, Calafiori no da nada por hecho.

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«Creo que va a ser un partido muy complicado. Francia sigue teniendo muchas opciones, así que eso no cambia demasiado y debemos centrarnos en nosotros mismos», afirmó. «No hay mucho tiempo para preparar el partido tácticamente ni para hacer cosas demasiado distintas a las que hacemos en nuestros clubes, así que se trata más de determinación y corazón». Calafiori, que marcó al hombre a Olise en el partido de ida, añadió: «Espero tener que hacerlo también mañana. Siempre es fascinante enfrentarse a jugadores de este nivel».

¿Qué le espera ahora a Italia?

Francia lidera el Grupo 1 con 10 puntos. Italia está tres puntos por detrás, con siete, y Bélgica tiene seis. Solo los dos primeros avanzarán a cuartos de final.

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Un resultado positivo en San Siro dejaría a Italia en una buena posición antes de su decisivo viaje a Bruselas para enfrentarse a Bélgica el domingo.