Emotivo homenaje a Mats Seuntjens en la Keuken Kampioen Divisie

El Rat Verlegh Stadion vivió el viernes por la noche una jornada marcada por la emoción. NAC Breda perdió 0-2 ante VVV-Venlo en la Keuken Kampioen Divisie, pero sobre todo causaron un profundo impacto el impresionante homenaje a Bob Maaskant y el desgarrador tributo a Mats Seuntjens y su novia Elba. En otro escenario, Jean-Paul N'Djoli volvió a acaparar los focos con el Heracles Almelo: el fichaje estrella marcó dos veces en la victoria por 3-2 sobre el FC Den Bosch y, con cuatro tantos tras dos jornadas, es el máximo goleador en solitario de la Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Antes del primer partido en casa en el Rat Verlegh Stadion, el fallecido exentrenador del NAC Bob Maaskant fue recordado de manera impresionante con un minuto de silencio.

Edhy Zuliani abrió el marcador ya en el minuto cuatro al recortar desde un costado hacia dentro y enviar el balón de un disparo imparable a la escuadra lejana. Poco después del descanso, el centrocampista del VVV volvió a golpear. Lars de Blok se escapó por la izquierda y asistió a Zuliani con un centro para el sencillo 0-2 a bocajarro.

Tras el partido llegó un desgarrador homenaje de la afición del NAC a Mats Seuntjens y su novia Elba, que recientemente perdieron a su hija recién nacida. La pareja fue ovacionada con cariño durante varios minutos por los seguidores, que mostraron una pancarta con el texto: "El cielo tiene una estrellita más."

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

El FC Den Bosch empezó bien, pero el Heracles fue adueñándose poco a poco de la iniciativa y vio cómo Jean-Paul N'Djoli empujaba el 1-0 justo antes del descanso. El guardameta Pepijn van de Merbel sostuvo durante mucho tiempo a su equipo con varias intervenciones de mérito y la ayuda del larguero. Tras el descanso, Sebastian Karlsson Grach empató en el minuto 62 a pase del suplente Sheddy Barglan.

N'Djoli volvió a adelantar al Heracles doce minutos después al rematar de cabeza un centro ligeramente desviado. Karlsson Grach parecía dar finalmente un punto al FC Den Bosch en la recta final con el 2-2, pero apenas un minuto después el Heracles volvió a golpear. Tristan van Gilst aprovechó en el minuto 89 una desafortunada situación del Den Bosch y dio así a los de Almelo la victoria por 3-2.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Los visitantes se adelantaron muy pronto por medio de Dario Sits, tras lo cual Keyan Varela firmó el empate poco después del descanso con un disparo que el portero Calvin Raatsie dejó escaparse entre las manos. Nicolás Rossi volvió a adelantar al FC Dordrecht en el minuto 73, con un remate que cambió de dirección tras tocar en el suplente Sven van der Plas. Después, el RKC se lanzó a por un asedio final, pero durante mucho tiempo pareció que no iba a lograr el empate. En el primer minuto del tiempo añadido, el debutante Haye van Gemert acabó marcando el 2-2.













FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

El FC Eindhoven se adelantó al cuarto de hora gracias a un gol en propia puerta de Milan Hofland. Stan van Dessel empató justo antes del descanso desde el punto de penalti. Poco después del descanso, Mika de Jonge empujó un centro de Guus Beaumont para el 2-1. El MVV parecía encaminado a la derrota, pero le dio completamente la vuelta al partido con goles en los minutos 90 y 90+3. Olivier Dumont marcó y Jaël Pawirodihardjo marcó los goles para los limburgueses: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

El Almere City comenzó más que bien el duelo ante el filial del PSV: a los dos minutos, los de Flevoland ya se habían puesto por delante gracias a Byron Burgering. Aunque el portero del Jong PSV, Khadim Ngom, no quedó libre de culpa en esa acción.

Sin embargo, el 1-0 no duró mucho en el marcador, porque el conjunto de Eindhoven igualó pronto por medio de Fabio Kluit: 1-1. El filial tuvo el dominio del juego y creó las mejores ocasiones, pero el Almere City volvió a tomar la delantera. Esta vez, Burgering fue el asistente y Emmanuel Poku el rematador: 2-1. En el tiempo añadido, Ferdy Druijf puso fin a un emocionante tramo final con un certero cabezazo: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Para el Roda JC, la victoria sobre el Helmond Sport supuso el primer triunfo de la nueva temporada. No lo parecía tras media hora de juego, ya que los de Helmond se adelantaron gracias a un gol en propia puerta de Koen Jansen en el Parkstad Limburg Stadion: 0-1.

Cinco minutos después del gol encajado, el equipo local restableció la igualdad. Un córner de Mitchel Paulissen fue cabeceado a la red por Marco Tol: 1-1. Al inicio de la segunda parte, Lucas Beerten estableció el resultado definitivo. Empujó a gol un córner en el segundo palo: 2-1.