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El duelo entre Noruega y Dinamarca en la Liga de Naciones deparó una noche excepcional para Erling Haaland, que fue el gran protagonista de la victoria de su selección por 3-2 tras marcar dos goles, uno de ellos de penalti en los últimos instantes, para llevar a Noruega a los cuartos de final este martes.

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Noruega, Portugal y Dinamarca se disputaban las dos primeras plazas del Grupo 4 de la Liga A, que daban acceso a los cuartos de final, en un partido al que la selección noruega llegaba sabiendo que un tropiezo podía costarle la eliminación.

Durante buena parte del encuentro, Noruega creyó que caería derrotada en el feudo danés, pero Haaland tenía otros planes. El delantero marcó en el minuto 33, aunque el VAR intervino para anularle el tanto, algo que no afectó a la concentración del atacante del Manchester City.

Apenas cuatro minutos después, Haaland volvió a perforar la red y esta vez el gol sí subió al marcador, dando a su selección un impulso importante en un partido que se mantuvo abierto hasta los últimos minutos.

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La emoción fue a más con la llegada del final. Martin Odegaard logró el empate para Noruega y, ya en el tiempo añadido, la selección dispuso de un penalti que Haaland transformó con acierto para darle a su país una vibrante victoria por 3-2 en el minuto 90+6.

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Con este triunfo, Noruega selló su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones tras imponerse a Dinamarca en los instantes finales, en un partido cuyo gran protagonista fue Haaland gracias a sus dos goles decisivos.

La importancia del doblete del delantero del Manchester City no se limitó a llevar a Noruega a la siguiente ronda, sino que también le dejó una cifra llamativa en su trayectoria internacional, al elevar su cuenta a 68 goles con la camiseta de su selección en solo 62 partidos.

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Con ello, Haaland superó a la estrella francesa Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, que ha marcado 67 goles con la selección de Francia, aunque necesitó 108 partidos para alcanzar esa cifra, es decir, 46 más que el delantero noruego, según Foot Mercato.

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