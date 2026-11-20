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Emmanuel Emegha ha enviado un mensaje claro a la afición y a sus compañeros del Chelsea antes del importante duelo contra el Leeds United. El joven delantero, que acaba de disputar sus primeros partidos con el club, quiere hacerse con un puesto de titular y dejar huella en Stamford Bridge.

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Emegha se ve preparado para consolidarse en Stamford Bridge

Emegha confía cada vez más en sus posibilidades en el Chelsea mientras se prepara para tener un posible impacto ante el Leeds United. El delantero de 23 años se ha ido integrando en la primera plantilla tras su reciente debut y cree que su energía pronto atraerá la atención de la afición local en Stamford Bridge. Después de disputar sus primeros minutos antes del reciente parón internacional, el exjugador del Estrasburgo quiere afianzarse en el equipo.

«Sé que, cuando llegue mi momento, estaré preparado, y sé que al estadio le encantará mi energía», afirmó Emegha en la web oficial del club.

Disfruta de la fuerte competencia en Cobham

La confianza del delantero llega en un momento en el que el Chelsea busca reforzar sus opciones ofensivas de cara a un invierno cargado de partidos . La competencia por un puesto no parece inquietarle. Al contrario, considera que el alto nivel que se exige en Cobham es un estímulo necesario para su desarrollo profesional. El neerlandés admitió que la calidad de la actual plantilla del Chelsea supera incluso sus propias y elevadas expectativas.

«Me gusta estar aquí. Comparto vestuario con jugadores de muchísimo talento, ¡no es normal! Antes de llegar sabía que podía esperar un nivel alto, pero no sabía que sería tan increíblemente alto. Aun así, lo estoy disfrutando. Estoy mejorando. Aprendo todos los días», explicó el delantero.

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Un recorrido por varios países hasta la Premier League

El camino de Emegha hasta uno de los mayores escenarios del fútbol mundial ha sido de todo menos convencional, con etapas en Países Bajos, Bélgica, Austria y Francia. Su trayectoria comenzó con partidos informales en La Haya junto a su hermano gemelo y acabó dándole la fortaleza mental necesaria para desenvolverse en la máxima categoría inglesa. El delantero atribuye a esas experiencias en distintas culturas su comprensión de la importancia de crecer como persona y ser flexible al llegar a un nuevo club.

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«Si te vas a otro país, tienes que adaptarte a él. El país no se adaptará a ti, y eso es algo que tuve que aprender desde muy joven», señaló Emegha.

Preparación para el duelo contra el Leeds United

Se espera un gran ambiente en Stamford Bridge con la visita del Leeds para un nuevo capítulo de esta intensa rivalidad. La preparación del Chelsea ha sido intensa, con el regreso de sus internacionales para las últimas sesiones tácticas. Para Emegha, el objetivo es sencillo: estar lo mejor preparado posible para Maresca si le toca liderar el ataque o aportar potencia desde el banquillo.

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Con partidos de enero ya reprogramados para su retransmisión televisiva y el club ganando impulso, cada minuto sobre el terreno de juego es vital para el joven neerlandés. Sigue centrado en mejorar día a día y confía en que su particular combinación de experiencia europea y capacidad atlética acabará convirtiéndolo en un nombre conocido en la Premier League.