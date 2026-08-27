Emiliano Martínez ya tiene su traspaso: el Aston Villa se conforma con una baja cantidad por el fichaje

Emiliano Martínez está a punto de dejar el Aston Villa. Entre otros, Fabrizio Romano informa de que el club ha alcanzado un acuerdo con el Chelsea, que transferirá a Birmingham unos 8,7 millones de euros al cambio.

Martínez quiere salir desde hace ya algún tiempo del Villa, donde tiene contrato hasta mediados de 2029. El club ya ha incorporado a Zion Suzuki (Parma) como nuevo portero titular, aunque Marco Bizot todavía pudo mostrarse durante la dramática primera jornada con el Villa.

Martínez (33) estuvo hace poco muy cerca de fichar por la Juventus. El argentino ya había llegado a un acuerdo con la Vecchia Signora, pero entonces los clubes no se pusieron de acuerdo sobre la cifra del traspaso.

La Juventus pasó entonces a por Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), mientras que un decepcionado Martínez regresó al Villa. Sin embargo, los ingleses querían desprenderse de él y lo ofrecieron al Chelsea.

El Chelsea se tomó un tiempo para pensar en la propuesta del Villa y ha decidido aceptarla. La cifra del traspaso de Martínez es considerablemente inferior al precio de quince millones de euros que el Villa quería ver hace poco por parte de la Juventus.

En el Chelsea, el portero Robert Sánchez no dejó una buena impresión el pasado fin de semana contra el Fulham. Con Martínez, el técnico Xabi Alonso espera contar con una fuerza más estable bajo palos en Stamford Bridge.

Mike Penders también es una opción para Alonso. El belga de 21 años adquirió experiencia la pasada temporada como cedido en el RC Strasbourg, que, al igual que el Chelsea, está (en parte) bajo la dirección de BlueCo.