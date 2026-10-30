Emiliano Martínez, portero de Argentina, se negó a rendirse ante el trauma de la final de 2026 y lanzó un desafío directo al actual campeón del mundo, la selección española, asegurando que el resultado sería completamente diferente si el enfrentamiento se repitiera hoy.

El guardameta de Argentina reveló entretelones impactantes de su carrera, en una extensa entrevista con el programa "Los Ídolos", en la que repasó momentos que forjaron su leyenda como uno de los porteros más sacrificados en la historia de la albiceleste.

Un Mundial con un dedo roto

Martínez detonó una sorpresa estruendosa al revelar que disputó todo el Mundial con una fractura en el dedo, una lesión que se remonta a la final de la Europa League y que habría sido suficiente para dar por terminada la temporada de cualquier otro jugador.

El Dibu dijo: "Jugué todo el Mundial con un dedo roto. Los médicos me pusieron una férula en el dedo, y pude entrenar en las primeras semanas lanzándome con un solo brazo. Días antes del partido final, logré entrenar con normalidad".

Afirmó que su participación fue un proceso de recuperación que requirió paciencia y sacrificio, elogiando el papel del entrenador Lionel Scaloni, que lo esperó hasta el último momento, al decir: "Me hizo prometerle solo que fuera sincero sobre si estaría en condiciones de jugar o no".

El portero argentino señaló que planea someterse a una operación quirúrgica definitiva para resolver los problemas del dedo de forma definitiva.

Un nocaut que le hizo perder la memoria

Aquella no fue la única lesión, ya que reveló detalles aterradores de un accidente que sufrió en la Premier League ante el Everton: "Fue como un nocaut en un combate de UFC, perdí el conocimiento y no recuerdo nada, me pusieron una placa metálica en el hospital y me quitaron tres dientes".

El Dibu marca ahora en el calendario el próximo parón internacional como fecha de su regreso, al decir: "Necesito jugar con la selección nacional. Tengo la intención de volver durante el parón internacional".

Mensaje a España: y Francia es más peligrosa

Sobre la final del Mundial 2016 que Argentina perdió ante España, Martínez mostró una confianza absoluta de que, si el partido se hubiera decidido por penaltis: "Si hubiéramos llegado a los penaltis, habríamos ganado, sentí que mi día era acertado. En ese momento sientes que el balón no va a entrar en la portería".

Pese a reconocer que España "mereció ganar la final", lanzó un desafío explícito: "Francia me impresionó en 2022 más que la España actual, son un equipo muy fuerte, pero siento que si jugáramos contra ellos hoy, les ganaríamos".

El portero de Argentina cerró sus declaraciones subrayando que su futuro está ligado a la selección hasta su retirada, tomando a Lionel Messi como ejemplo: "Nos enseñó todo; cómo caer y levantarnos tras el fracaso, eso es lo que me ayudó después del Mundial".