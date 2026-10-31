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Emiliano Martinez ha hablado del duro desgaste físico que le ha causado su carrera y ha admitido que una importante lesión en un dedo sufrida a principios de este año nunca sanará por completo. El portero del Chelsea reveló que tuvo que jugar pese a sufrir un dolor extremo para ayudar a Argentina, lo que le dejó secuelas permanentes que todavía afectan a su juego.

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Jugar con dolor por Argentina

Martinez sufrió una fractura y una luxación en un dedo en mayo durante el calentamiento previo a la victoria del Aston Villa contra el Friburgo en la final de la Europa League. La grave lesión puso de inmediato en duda su participación en la defensa del título mundial de Argentina, y el futbolista de 34 años quedó desolado cuando vio por primera vez las pruebas de imagen.

En lugar de someterse a una operación que le habría dejado fuera del torneo, Martinez optó por jugar pese al intenso dolor. Con el respaldo del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, el guardameta recurrió a un guante Adidas adaptado para protegerse, aunque reconoció que el grueso vendaje limitaba mucho su capacidad para sujetar el balón.

«Lloraba todas las noches»

En declaraciones en el canal de YouTube del periodista argentino Gaston Edul, el veterano portero explicó las graves consecuencias físicas y emocionales que la lesión tuvo en su vida cotidiana. El dolor era tan intenso que cambió por completo su forma de entrenar y le exigió un enorme sacrificio personal.

«El día antes del partido contra Argelia me tiraba usando un solo brazo, como un zombi», explicó Martinez. «Si apoyaba la mano, veía las estrellas. Era brutal. Lloraba todas las noches porque mi dedo parecía una salchicha».

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Pese a las secuelas permanentes, el argentino insiste en que no se arrepiente de haber antepuesto a su país. «Nunca volverá a estar como antes», afirmó. «Sigo jugando con dolor. Pero son los riesgos que asumes por la selección. Volvería a hacerlo».

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Un fichaje frustrado por la Juventus

El problema en el dedo tuvo importantes consecuencias para la carrera de Martinez a nivel de clubes durante el mercado de verano. Su posible fichaje por la Juventus, uno de los grandes de la Serie A, acabó frustrándose cuando las pruebas médicas revelaron el alcance total de la lesión.

«Me hicieron una radiografía y el dedo se había roto otra vez», reveló el portero. «Fue entonces cuando se frustró mi fichaje por un club debido al dedo».

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Tras frustrarse el traspaso a Italia, Martinez acabó fichando por el Chelsea por 7,5 millones de libras. «Me dijeron que podía jugar así, que necesitaba operarme, pero al Chelsea no le importó», añadió. «Algún día tendré que operarme».

Recuperación de una fractura de mandíbula

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Aunque el problema en el dedo sigue siendo una preocupación a largo plazo, Martinez está actualmente de baja en el oeste de Londres por una lesión completamente distinta. El portero se recupera de una fractura de mandíbula sufrida a principios de este mes durante la victoria del Chelsea contra el Everton.

Ahora se centrará en su recuperación antes de intentar recuperar su puesto en el once titular en Stamford Bridge. Una vez se haya recuperado por completo, el futbolista de 34 años tendrá que seguir lidiando con las molestias permanentes en la mano mientras busca consolidarse en su nuevo club.