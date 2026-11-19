Compartir Sigue a GOAL en Google

El portero argentino Emiliano Martinez ha pedido a los dirigentes de la federación que rebajen el precio de las entradas para llenar los estadios en los partidos de la selección en casa tras la retirada internacional de Lionel Messi. Pese a golear 7-0 a Costa Rica en un amistoso disputado el martes por la noche en Córdoba, el campeón del mundo recalcó que Argentina debe esforzarse por reavivar la pasión de sus aficionados.

Anuncios

Martinez habla de la escasa asistencia en casa

Martinez quiere que los responsables del fútbol argentino reduzcan el coste de las entradas después de que los primeros partidos sin su antiguo capitán registraran una asistencia escasa. Según BBC Sport, unos 42.000 espectadores acudieron al Estadio Mario Alberto Kempes y ocuparon alrededor del 60 % del recinto, con capacidad para 57.000 personas. Tres días antes, las cifras de la AFA indicaban que unos 21.000 aficionados presenciaron la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, con capacidad para 55.000 espectadores , en medio de las quejas por el precio de las entradas.

El portero propone iniciativas benéficas para llenar las gradas

Con el deseo de atraer a más niños a los partidos de la selección y reconstruir el vínculo con los aficionados, el guardameta insistió en que jugadores, cuerpo técnico y dirigentes comparten la responsabilidad de aumentar la asistencia.

Ante los periodistas en la zona mixta tras el partido, Martinez declaró: «Me gustaría jugar en estadios un poco más llenos. Quizá tengamos que organizar iniciativas benéficas para llenar las gradas.

»Tenemos que conseguir que los aficionados vuelvan a enamorarse del equipo. Sabemos que Leo no está y, obviamente, la gente quería venir a verle a él por encima de todo. Pero, al fin y al cabo, esta es la selección argentina y necesitamos ese cariño».

Anuncios Anuncios

Al pedir entradas más baratas, añadió: «Tenemos la responsabilidad, nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes, de hacerlo posible. Mostrar cariño a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios, porque de verdad lo necesitamos».

Related Topics

El portero, de regreso, apela a los dirigentes de la federación

Tras pasar un mes de baja por una fractura de mandíbula sufrida en el Chelsea, Martinez reconoció cómo afectan las gradas vacías a una plantilla que combina campeones experimentados con jóvenes talentos.

En una entrevista con Telefe, explicó: «Es algo que no nos gusta. Sin Leo, sé que es difícil. Pero, al fin y al cabo, los chicos son referentes, son campeones del mundo y hay muchos jóvenes recién llegados que necesitan ese cariño por Argentina».

Anuncios

En referencia al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, al seleccionador Lionel Scaloni y a los capitanes, afirmó: «Vamos a conseguir que vuelvan a enamorarse de nosotros, junto a Chiqui, Scaloni y los capitanes».

Crece la presión sobre la federación por el precio de las entradas

Tras recuperarse del tropiezo del sábado ante Uruguay con una victoria contundente, la plantilla de Scaloni se centra ahora en integrar a su nueva generación. Fuera del campo, Tapia y la AFA afrontan la presión de revisar los precios y la distribución de las entradas antes de los próximos partidos de Argentina en casa. Mientras tanto, Martinez regresa al Chelsea después de demostrar que está en condiciones de jugar tras su reciente lesión de mandíbula.