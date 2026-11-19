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El portero del Chelsea Emiliano Martinez cree que Nico Paz, destacado jugador del Como, tiene potencial para heredar el emblemático dorsal 10 de Lionel Messi en Argentina. El joven centrocampista marcó recientemente un doblete ante Costa Rica, lo que ha avivado el debate sobre su futuro papel en la selección.

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Martinez respalda a Paz para llevar el emblemático dorsal

Martinez cree que Paz tiene calidad para convertirse en el próximo 10 de Argentina. El debate sobre quién heredará el legendario dorsal se ha intensificado tras la retirada de Messi de la selección . Paz acaparó los focos el martes al marcar un doblete en la contundente victoria de Argentina por 7-0 ante Costa Rica .

El centrocampista del Como suma ya cinco goles en sus últimos cinco partidos con la selección, una cifra notable. Su rápida irrupción lo ha convertido en un candidato muy sólido para ocupar el vacío en la creación de juego. Los jugadores veteranos de la selección argentina ya están mostrando su apoyo al joven.

Forjando el espíritu de lucha argentino

Martinez, una figura clave en el vestuario de Argentina, ha expresado una enorme confianza en el potencial del centrocampista. El portero reveló que la plantilla está ayudando activamente a la estrella del Como a prepararse para los escenarios más exigentes.

«Lo veo cada vez más integrado en el grupo», reconoció el jugador del Chelsea, según recoge Mundo Deportivo. «Obviamente, necesita tener ese espíritu de lucha argentino y le estamos ayudando a desarrollarlo. La verdad es que se merece todo lo que le está pasando ahora mismo. Se merece estar aquí y jugar. Los goles que está marcando son un extra».

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Asumir la máxima responsabilidad en la selección

Asumir el principal papel creativo en Argentina conlleva una enorme presión, pero Martinez considera que Paz tiene la mentalidad adecuada. El veterano cree que la humildad será el factor decisivo para el éxito del joven a largo plazo.

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«Si mantiene esta humildad y sigue rindiendo a este nivel, Nico Paz puede llevar sin duda el dorsal 10 de Argentina y asumir esa responsabilidad», añadió Martinez. «Necesitamos jugadores como él, jugadores que se vean como líderes. Puede ayudarnos a ganar muchos partidos. Tenemos que ayudarle. Somos una selección. Aquí no hay egos. Todo se basa en el trabajo duro, la humildad y el respeto».

Brilla en Italia y con la selección

Paz está viviendo un ascenso notable a nivel de clubes y acaba de comenzar su tercera temporada en el Como. En la campaña anterior, fue fundamental para ayudar al equipo de Cesc Fabregas a clasificarse para la Champions League por primera vez en su historia.

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Ese gran estado de forma se ha prolongado en la temporada 2026-27. El dinámico centrocampista ya acumula seis goles y ocho asistencias en solo 14 partidos en todas las competiciones con el club italiano.