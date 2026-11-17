Compartir Sigue a GOAL en Google

El portero del Chelsea Emiliano Martinez regresará con Argentina en el amistoso del martes contra Costa Rica tras recuperarse de una espeluznante lesión de mandíbula. Lionel Scaloni confirmó que el guardameta, que juega con una máscara protectora, será titular en Córdoba mientras la selección se prepara para probar una nueva base táctica.

Anuncios

Martinez vuelve con Argentina tras una larga espera

Martinez regresará a la competición con Argentina cuando se enfrente a Costa Rica el martes en Córdoba. El portero del Chelsea se ha recuperado por completo de una espeluznante lesión de mandíbula sufrida en octubre. Martinez tuvo que someterse a una operación tras un fuerte choque con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite durante una victoria del Chelsea por 2-0 . Después estuvo varias semanas de baja mientras seguía un intenso proceso de rehabilitación.

El campeón del Mundial de 2022 recuperará ahora su puesto bajo palos en la selección. Sustituirá al portero del Manchester City Geronimo Rulli tras la decepcionante derrota por 2-1 ante Uruguay .

Scaloni confirma el prudente regreso del portero

El seleccionador argentino, Scaloni, confirmó que Martinez por fin está listo para ser titular con la selección. El técnico admitió que se planteó alinearlo contra Uruguay, pero finalmente optó por esperar. Martinez ya ha sido fotografiado entrenando con sus compañeros con una máscara protectora hecha a medida.

«Emiliano jugará», dijo Scaloni a los periodistas antes del amistoso del martes. «Puede que también hubiera estado en condiciones de jugar el partido anterior contra Uruguay, pero era un riesgo. Esperar tres días más fue una decisión prudente».

Anuncios Anuncios

Argentina se reconstruye sin sus veteranos legendarios

Scaloni pretende aprovechar este amistoso para experimentar con su planteamiento táctico mientras Argentina se adapta a jugar sin Lionel Messi. El seleccionador confirmó que hará numerosos cambios en el once inicial.

Related Topics

Próximos partidos ARG Amistosos 18:00 COR

«Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependiendo del último entrenamiento y de lo que veamos que funciona», explicó Scaloni. «A diferencia del primer ciclo, quizá ahora tengamos una base más sólida y podamos empezar a cubrir los huecos que dejaron grandes jugadores como Messi y [Angel] Di María, que ya no están con nosotros y son insustituibles.

«No podemos reemplazarlos de verdad porque estaban entre los mejores del mundo. Sin embargo, podemos intentar cubrir esos huecos con jugadores jóvenes que creemos que estarán con nosotros durante mucho tiempo. Ese es el reto que tenemos: alcanzar ese nivel máximo, aunque no sé cuándo lo lograremos».

Anuncios

Costa Rica espera en Córdoba

Argentina cerrará su campaña de 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Scaloni está ansioso por recuperarse de la derrota ante Uruguay y terminar el año con un resultado positivo.

Para Martinez, el partido supone una oportunidad crucial de recuperar el ritmo de competición antes de volver al Chelsea. El portero, que jugará con máscara, buscará dejar su portería a cero y recuperar su condición de titular indiscutible tanto en su club como en la selección.