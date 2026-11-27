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Unai Emery, entrenador del Aston Villa, ha elogiado la actitud del argentino Alejandro Garnacho y su compromiso en los entrenamientos, y ha asegurado que no existe ningún conflicto entre ambos, pese a que el jugador ha quedado fuera de los planes del equipo en las últimas semanas y apenas ha participado desde su llegada al club.

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La situación de Garnacho ha suscitado dudas sobre su futuro en el Aston Villa, después de que Emery decidiera llevar solo a dos porteros, sin recurrir al número de suplentes permitido, que es de 12 jugadores, en el partido ante el Galatasaray de la Liga de Campeones del pasado martes, que terminó con una derrota del conjunto inglés por 1-0. El argentino se quedó en casa, fuera de la convocatoria.

Desde su llegada al Aston Villa procedente del Chelsea en el pasado mercado de verano en calidad de cedido, Garnacho solo ha disputado 34 minutos en la Premier League, algo que ha traído a la memoria la experiencia del club con Harvey Elliott, que jugó cedido por el Liverpool la temporada pasada, pero solo participó en 9 partidos en toda la campaña.

Emery rechazó que la ausencia de Garnacho sea una señal de que exista un conflicto entre ambos, y explicó que se debe a sus decisiones técnicas y a la disponibilidad de otros jugadores en la plantilla.

«Cuando no está en la convocatoria, es porque tengo que elegir entre él y otros jugadores», declaró el técnico español, según recoge ESPN.

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«Le tengo respeto, primero en lo personal y después como jugador, pero ahora mismo no juega por ese motivo. Aun así, en el fútbol las cosas pueden cambiar: jugamos partidos seguidos y voy a necesitar a todos los jugadores», añadió.

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Emery destacó también el compromiso del argentino en los entrenamientos: «Alejandro Garnacho está entrenando muy bien, su actitud es fantástica y tiene una mentalidad muy positiva».

El entrenador del Aston Villa reveló que el principal motivo de los pocos minutos de Garnacho a principios de temporada fue que no tenía el nivel físico necesario, y aseguró que ese problema ya no existe.

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«Tuvo dificultades al principio de la temporada porque no estaba bien físicamente, pero ahora ya está preparado físicamente y entrena a buen nivel», afirmó Emery.

El técnico explicó que Garnacho, junto a varios de sus compañeros, está rindiendo bien en los entrenamientos y ha logrado entender la forma en que trabaja el cuerpo técnico para construir el equipo. Además, señaló que la situación actual es distinta a la de hace dos meses, cuando el jugador no estaba preparado físicamente para jugar con la continuidad necesaria.

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Emery cerró sus declaraciones insistiendo en la necesidad de seguir trabajando y mejorando: «Tenemos que continuar y seguir adelante, tanto el club como el equipo, y también él como jugador. Después ya veremos qué pasa».

La carrera de Garnacho ha atravesado numerosos altibajos en las últimas temporadas. Tras su fichaje por el Chelsea procedente del Manchester United la temporada pasada, no logró asentarse como titular en el once del Chelsea, pese a disputar 43 partidos en todas las competiciones, en los que marcó 8 goles y dio 4 asistencias. Esta temporada, sus dificultades se repiten en el Aston Villa.