El español Unai Emery, director técnico del Aston Villa, habló sobre el duelo ante el Barcelona mañana martes en la Liga de Campeones, y elogió el potencial del conjunto catalán y sus cualidades ofensivas. También abordó sus opciones de competir por el título europeo y su opinión sobre varios de sus jugadores, además de su valoración del trabajo que realiza el entrenador alemán Hansi Flick.

Emery dijo en la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará en el estadio Camp Nou: "El Barcelona siempre ha sido el principal candidato a ganar la Liga de Campeones, y puedes elegir cualquier cinco equipos para competir por el título, y el Barcelona estará sin duda entre la lista de candidatos; lo ha sido en el pasado y lo sigue siendo, y si juega a su mejor nivel, es capaz de vencer a cualquier equipo del mundo".

Y añadió sobre la derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la última jornada: "Fue un partido igualado y muy abierto, y al final ganó el Paris Saint-Germain, pero fue un duelo de altísimo nivel que cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado, y en mi opinión, son los dos equipos con más opciones de llegar a la final".

Y sobre el impacto de la derrota ante el Real Madrid en el conjunto catalán, explicó, según recogió el diario "As": "La situación fue diferente ante el Real Madrid, y el Barcelona pareció necesitar algunos ajustes; estaba claro que había algunas ausencias en la línea defensiva, y quizá eso influyó en el resultado final".

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El entrenador del Aston Villa se refirió a la fortaleza del centro del campo del Barcelona, diciendo: "Rodri es el mejor centrocampista del mundo, y si lo juntamos con Pedri y Fermín, el Barcelona cuenta con un centro del campo difícil de superar para cualquier equipo".

Emery elogió las cualidades ofensivas del conjunto catalán, y añadió: "Raphinha y Lamine Yamal son dos jugadores extraordinarios, y pocos equipos poseen semejante calidad ofensiva, y en estos momentos, Lamine es el jugador más cercano al título de mejor jugador del mundo".

También habló del trabajo que realiza Hansi Flick con el Barcelona, y dijo: "La huella de Flick es evidente; asumió el cargo hace poco más de dos años, y trabaja en construir un equipo ganador con una personalidad marcada, un equipo que te hace disfrutar viendo fútbol, y que tiene un compromiso inquebrantable con el ataque".

Y sobre la preparación del Aston Villa para el duelo, añadió: "Estamos intentando encontrar nuestro camino; llevamos cuatro años juntos, y buscamos nuevos retos y aprendemos a enfrentarnos a equipos como el Barcelona, teniendo en cuenta la gran diferencia que hay entre nosotros y ellos, pero sabemos que son los principales candidatos a ganar, y que nos van a exigir mucho, y debemos estar a la altura de la responsabilidad si queremos evitar perderlo todo".

Emery cerró sus declaraciones refiriéndose a la presión a la que se enfrenta el Barcelona por ser uno de los principales candidatos al título, diciendo: "Ellos afrontan una presión mayor porque están entre los cuatro equipos con más opciones de ganar el torneo, pero hablamos de jugadores que se sienten cómodos bajo esa presión, y acostumbrados a dar la cara cuando son los principales candidatos".