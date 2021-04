Emerson Royal, en Goal: "Vinicius y yo somos muy amigos y está callando bocas, pero ojalá el sábado salga yo mejor"

El lateral del Betis analiza el duelo contra el Real Madrid. "Por supuesto que quedarnos fuera de Europa sería una decepción", dice.

Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior (Sao Paulo, 22 años) quiere que le llamen Royal, un apodo detrás del que hay una historia muy curiosa y especial. Royal, pues, la cuenta en Goal en la previa del Real Madrid-Betis del sábado (21:00 horas, Movistar LaLiga). Propiedad del Barcelona, internacional con Brasil y amigo de Vinicius, con el que se reencontrará en Valdebebas, no olvida la roja que vio en el Villamarín contra los blancos en la primera vuelta. Así lo recuerda todo el lateral derecho de la Liga con mayor porcentaje de conversión de grandes oportunidades, el que más faltas sufre y, de los Sub-23, el que ha participado en más goles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

¿De dónde viene el mote de Royal?

Es un apodo de pequeño, por una marca de gelatina en la que la gelatina aparece en el envoltorio con una boca grande. De niño lloraba mucho y una tía me llamaba así por eso. Me lo decían como broma y al final me he quedado así. En Brasil me llaman así y es lo que quiero, por eso lo pongo en la camiseta. Mi familia, mis amigos..., todos me llaman así. Cuando empecé en el fútbol la gente no lo sabía y era Emerson, pero me gusta mucho mi apodo

¿En el vestuario cómo le llaman?

Aquí me dicen Emer, pero saben mi apodo.

Volviendo a cuando era niño, ¿en quién se fijaba?

Veía a Dani Alves en mi posición. Brasil siempre ha tenido muy buenos laterales, como Cafú o Maicon, pero siempre veía a Dani Alves. También me gustaba mucho Neymar, lo que hace con el balón es increíble.

Viendo sus características y su facilidad para llegar arriba y destacar en los metros finales, tengo la duda de si antes jugaba en otra posición.

Jugué de medio centro cuando era más joven, al llegar a Sao Paulo. Tuve algunos partidos ahí, por eso también tengo esa facilidad.

"Me dolían las críticas a Vinicius, sobre todo de mi país, donde parece que hay problemas con los brasileños, también con Neymar"

Se espera que en su banda el sábado se cruce con otro futbolista que viene haciendo un gran curso, Vinicius. ¿Cómo es su amistad?

Somos muy amigos, hemos coincidido mucho en la Selección y somos muy amigos de ir a nuestras casas. Siempre me decían que fallaba, que no sé qué, que se equivocaba mucho, y siempre he dicho lo mismo, que es muy joven, más que yo. Tiene mucho potencial, puede hacer muchas cosas. Estoy trabajando mucho para poder competir con él; él tiene su calidad, yo la mía y si jugamos los dos la banda va a tener muchas cosas. Ojalá yo salga mejor.

¿Cuál es su truco para pararle?

No lo puedo decir (risas). Lo tengo en la cabeza. Después del partido te digo, pero ahora no puedo.

Es que nos ha dicho Zidane que le preguntemos para luego apuntarlo (risas)...

No puedo contarlo ahora mismo, después del partido sí (risas).

¿Qué le parecía cuando se llevaba tantas críticas?

Me dolían mucho, de aquí y sobre todo de mi país, donde parece que tenemos problemas con los brasileños. Con él y con Neymar, que para mí son actualmente dos de los mejores jugadores del mundo en el uno contra uno. Me duele porque es mi amigo y porque es un gran futbolista. Sé de su capacidad, de su potencial. Ahora está callando muchas bocas y estoy muy contento por él, pero ojalá el sábado no le salgan las cosas bien".

"Deseo estar en la absoluta de Brasil, pero mi sueño son los Juegos Olímpicos"

Su gran rendimiento le puede traer un premio con Brasil este verano. ¿Prefiere ir a la Copa América o a los Juegos Olímpicos?

Para mí y para todos los brasileños es un orgullo estar con la Selección. He estado con la Absoluta y con la Olímpica, y estoy encantado siempre. Pero tengo el sueño de disputar los Juegos, como todos los brasileños. Es una oportunidad la que tengo, una y ya está. Es un deseo también estar en la Absoluta, pero mi sueño son los Juegos.

Lleva dos goles, a uno de su registro de la 2019-20. ¿Sería más especial, por cómo está la Liga entre Barcelona y Real Madrid, empatar consigo mismo el sábado?

Sí, pero por el partido de aquí, que terminé expulsado. Para mí, claro, es un partido grande, y sería muy especial marcarle al Real Madrid, sobre todo en su campo.

¿Cómo está el equipo después de estos cuatro empates consecutivos?

Estamos muy bien, estamos tranquilos porque sabemos que lo más importante es estar ahí metidos y en condiciones de pelear por nuestro objetivo. El partido de ayer fue una ruina porque expulsaron a Nabil (Fekir) en el minuto 10 y jugar con uno menos es complicado, más en una Liga tan competitiva como es la española. Pero estamos tranquilos en el sentido de que toca hacerlo mejor y ahora toca el Madrid, un partido muy grande, y tenemos que sacar los tres puntos como sea.

"Fekir estaba muy triste en el vestuario tras la expulsión"

¿Se esperaban esta racha que parece desacelerar el ritmo?

Creo que no desacelera de ninguna manera porque sabemos dónde tenemos que llegar y lo que tenemos que hacer, y lo venimos haciendo. Merecimos ganar casi todos estos partidos que empatamos, por lo menos tres. Estamos tranquilos y enfocados en sacar los tres puntos.

¿Cómo ha notado Fekir después de la expulsión?

En el vestuario Nabil estaba triste porque sabía que nos podía ayudar. Es un jugador muy importante para nosotros y sabemos de su calidad porque cuando está en el campo nos ayuda muchísimo. Es un jugador que no tiene maldad, fue a competir el balón y se acabó pasando un poquito.

¿Lo ve enrabietado o algo triste porque el partido que se pierde es contra el Madrid?

Claro, eso seguro. Es un partido grande y por lo que nos estamos jugando él es un jugador muy importante para nosotros. Sabemos que seguramente esté triste por eso, pero tenemos una plantilla muy buena y jugadores que pueden estar ahí y hacer el trabajo de Nabil.

¿En el vestuario se ve peligrar la clasificación para Europa?

Estamos trabajando mucho, sabemos la posición que tenemos en la tabla y lo que tenemos que hacer para mantenernos ahí o estar más arriba. Hasta el final son siete finales y tenemos que sacar el máximo de puntos porque todos los partidos son difíciles. Si los sacamos, estaremos metidos en Europa.

"Pellegrini es lo que necesitamos como plantilla"

¿Dentro hablan de apretar para conseguir la Europa League y evitar la Conference League?

Claro que se habla, por el momento que estábamos viviendo. Al principio de la temporada, cuando estábamos mal, no hablábamos de eso, pero ahora sí que sabemos que está ahí. Depende solamente de nosotros y, si hacemos nuestro trabajo como ahora, seguro que estaremos ahí metidos.

¿Sería una decepción quedarse sin Europa?

Por supuesto; por el trabajo que estamos haciendo, por supuesto. Estamos mejorando cada partido y deseamos esto. Sería una frustración.

¿Qué aporta Manuel Pellegrini al grupo y qué le aporta en lo personal?

El artículo sigue a continuación

En lo grupal es un entrenador que tiene muchas cosas, pasó por grandes equipos y tiene las ideas muy claras y nos ayuda, es lo que necesitamos como plantilla. Personalmente, es un entrenador que habla mucho conmigo después de los partidos, ya sea bueno o malo, después de ganar o de perder. El jueves mismo habló un poco conmigo. Trabajó con grandes jugadores y yo lo escucho mucho. Me dice lo que tengo bueno y lo que tengo que mejorar y aprovechar.

¿Qué le dijo después del partido ante el Athletic?

Que fue un partidazo, pero que tengo que tener cuidado porque en una jugada en la primera parte me tiré y pudo pasar que el rival se tirase y el árbitro pitara penalti. Pero que está muy tranquilo conmigo, que estoy mejorando mucho, tanto en defensa como ataque, y hay que seguir así.