Emerson Acuña confesó la verdad sobre el penal fantasma del 2008

El delantero hablo breve, pero sinceramente, sobre una de las jugadas más polémicas del fútbol colombiano.

Fue el 29 de noviembre del 2008. En el Metropolitano de Barranquilla se enfrentaron Junior y por la tercera fecha del Grupo B, en las semifinales de la Liga colombiana.

Un certero pase rompelíneas de Teo Gutiérrez se filtró en el área americana, pero no encontró receptor, pues segundos antes, la imagen mostraba a Emerson Acuña cayendo ante un supuesto empujón de la defensa rival. El árbitro de aquella tarde noche, José Luis Niño, grabó su nombre para siempre al sancionar como penal uno de los engaños más estruendosos de los que se tenga registro en partido alguno.

Las repeticiones evidenciaron la simulación del 'Piojo' y todo el país pudo constatar que no había infracción alguna. No así para Niño, quien sin posibilidad de ver la repetición, ni recibir oobservaciónalguna por parte de sus asistentes, se mantuvo firme en su decisión ante el reclamo aireado de los Escarlatas.

En su momento, Acuña se defendió asegurando que Fernando Monroy lo ttropezóy su caída fue "retardada". Dicho argumento fue insuficiente para la Dimayor quién no dudó en sancionarlo y de paso cobrarle el error al juez central por el resto del año.

Con el escándalo guardado en los anaqueles y el recuerdo imborrable en la memoria futbolística del país, el protagonista decidió hablar y, por fin, asumir su memorable actuación. En diálogo con otro ex-Junior, Martín Arzuaga, Acuña reconoció que no hubo infracción y que todo fue un engaño del que Niño nunca se dio cuenta.

"Oye, Piojo: Ahorita sí preguntándote, de verdad, con el corazón, ¿quién te agarró a ti? ¿quién te eempujóa ti en ese penal?", preguntó Arzuaga con seriedad, pero la respuesta no pudo ser de otra manera. Entre carcajadas, Acuña no tuvo más que responder: "Jajajaja. ¿Quién me va empujar? ¿Tú eres marica o qué? Jajaja".

El video, publicado por la cuenta partidaria Solo Junior, inmediatamente se hizo viral y recordó la anécdota entre hinchas propios y rivales. Al final de aquel partido hace 11 años y medio, el marcador fue un eempatea un gol, pero será recordado por siempre como el penal fantasma del 'Piojo'.