Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Chelsea sufrió una dolorosa derrota este sábado por la tarde en Stamford Bridge. El Leeds, visitante, se impuso por 1-4. Para colmo, Moises Caicedo, una pieza clave del equipo, tuvo que retirarse lesionado.

Emmanuel Emegha fue titular por primera vez con el Chelsea. El delantero neerlandés llegó el pasado verano procedente del RC Strasbourg por 25 millones de euros.

El exjugador del Sparta y el Royal Antwerp, entre otros, no tardó en marcar. En el minuto 25 recibió un pase de Morgan Rogers. El delantero no se lo pensó dos veces y disparó con fuerza al palo corto.

Poco antes, el Chelsea había sufrido un serio contratiempo. Caicedo tuvo que abandonar el campo lesionado y fue sustituido por Jordan Henderson.

Anuncios Anuncios

El Chelsea tampoco pudo disfrutar mucho tiempo de su ventaja. Noah Okafor igualó el partido para los visitantes antes de que se cumpliera el minuto 28. El delantero entró en el área conduciendo el balón y marcó con un disparo disimulado que pasó entre las piernas de dos defensores y acabó en el palo largo.

Related Topics

Poco después del descanso, el Leeds se puso por delante. El árbitro señaló penalti por una mano de Rogers, una decisión que dará mucho que hablar tras el partido.

El atacante británico se había puesto los brazos delante de la cara para protegerse de un disparo cercano y el balón le golpeó en ellos. Fuera acertada o no la decisión, Calvert-Lewin marcó desde el punto de penalti para poner el 1-2.

Anuncios

Poco después, Okafor anotó su segundo gol de la tarde. El atacante suizo estaba bien situado para rematar un centro desde la banda y disparó con fuerza a la escuadra.

En los últimos minutos, Brenden Aaronson estableció el 1-4 definitivo. Aprovechó un balón en profundidad con una gran definición desde un ángulo muy difícil.

Anuncios

Tottenham Hotspur - Ipswich Town 2-0

Luca Williams-Barnett, de 18 años, fue decisivo para el Tottenham con un gol y una asistencia en su primera titularidad en la Premier League. Tras un cuarto de hora, la joven promesa abrió el marcador al rematar con la espinilla un centro de Pedro Porro.

Poco después, Jan Paul van Hecke cabeceó por encima del larguero, mientras que Mohamed Kudus estrelló en el poste un magnífico lanzamiento de falta. Poco antes del descanso, el portero Christian Walton evitó en dos ocasiones que Williams-Barnett marcara su segundo gol.

Anuncios

Poco después de la reanudación, la joven promesa inglesa superó a su marcador y Dominic Solanke se lanzó para rematar su preciso centro: 2-0. Williams-Barnett recibió una ovación en pie cuando fue sustituido en el minuto 65.