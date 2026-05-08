Emegha fue abucheado por su propio público tras una acción muy llamativa en el campo

Las imágenes de Emmanuel Emegha tras el partido entre su club, el Racing de Estrasburgo, y el Rayo Vallecano se han visto millones de veces en Internet. Aunque el delantero no jugó, acaparó la atención.

El domingo se lesionó el isquiotibial, aunque podría llegar al Mundial.

Aun así, se perdió la semifinal de la Conference League del jueves. El Rayo Vallecano ganó 0-1 en Francia y repitió el marcador en casa.

Tras el partido, la afición abucheó a la plantilla del Estrasburgo y Emegha salió a calmarla, pidiendo aplausos en lugar de silbidos.

Sin embargo, pronto se convierte en el blanco de la hinchada más radical, con la que ya había tenido roces por su inminente traspaso al Chelsea. Antes de que hablara, un compañero intentó detenerlo.

Por cierto, en Internet también se han hecho muchos comentarios sobre la elección de la indumentaria de Emegha, que sale al campo con gafas de sol.







