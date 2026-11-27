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El Chelsea encadenó el viernes por la noche su tercera derrota consecutiva en la Premier League. El equipo dirigido por Xabi Alonso cayó por 3-2 en su visita al Nottingham Forest, pese a la brillante actuación de Emmanuel Emegha tras salir del banquillo. El delantero neerlandés marcó los dos goles del conjunto londinense, pero no pudo evitar la derrota.

El Chelsea viajó al City Ground con poca confianza. Los blues habían perdido sus dos partidos de liga anteriores ante el Sunderland (1-0) y el Leeds United (1-4), y ocupaban la octava posición de la Premier League antes de la duodécima jornada.

En el Chelsea, Emegha comenzó en el banquillo porque Alonso prefirió a Danny Welbeck como delantero centro. Jorrel Hato fue baja por unas molestias persistentes en la espalda. En el Nottingham Forest salió de inicio Liam Delap, exdelantero del Chelsea.

El equipo local salió con fuerza y se adelantó a los cinco minutos. Un centro en profundidad llegó a Igor Jesus, que batió sin dar opción al portero Emiliano Martínez con una volea espectacular a la escuadra: 1-0.

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El Chelsea se vio completamente superado en los primeros minutos por los hombres de Oliver Glasner y apenas logró salir de la presión. Los visitantes generaron algo de peligro por medio de Roméo Lavia y Welbeck antes del descanso, pero no hubo más goles en la primera parte.

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Alonso dio entrada a Emegha en sustitución de Welbeck casi inmediatamente después del descanso. Poco después, el neerlandés vio cómo Wesley Fofana cometía un error flagrante y derribaba a Delap dentro del área. Morgan Gibbs-White engañó a Martínez desde los once metros: 2-0.

Emegha necesitó solo unos minutos para dejar su huella en el partido. En el minuto 54, el delantero neerlandés envió el balón a la esquina inferior con una volea rasa y, tras una tensa revisión del VAR por posible fuera de juego, pudo celebrar el gol: 2-1.

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El Chelsea pidió después un penalti cuando el balón golpeó en el brazo de Jair Cunha, pero el árbitro Andy Madley no lo señaló. En el otro extremo, Gibbs-White volvió a marcar en el minuto 73 al picar el balón por encima de Martínez tras un gran pase al hueco de Xaver Schlager.

El partido parecía sentenciado hasta que Emegha volvió a aparecer en el minuto 89. El suplente se elevó por encima de sus rivales en el segundo palo y cabeceó con acierto hacia la esquina más alejada, devolviendo toda la emoción al encuentro: 3-2.

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Sin embargo, el Chelsea no consiguió rescatar un punto en los cinco minutos de descuento. La presión sobre Alonso aumenta tras una nueva derrota, mientras que el Nottingham Forest suma tres puntos muy valiosos en su lucha por evitar el descenso.