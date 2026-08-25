Embolo revive la noche del dolor: nadie garantiza que la oportunidad llegue dentro de cuatro años

El internacional suizo Breel Embolo recordó la polémica tarjeta roja que recibió ante Argentina en los cuartos de final del Mundial, poniendo el foco en los sentimientos de dolor y rabia que se apoderaron de todo su equipo.

Embolo fue expulsado tras recibir la segunda amonestación por "simular una caída" durante la segunda parte del partido que terminó con la victoria de Argentina por (3-1) en Kansas City después de recurrir a la prórroga.

El empate reinaba en el enfrentamiento con un (1-1), pocos minutos después de que Suiza lograra la igualada; el árbitro señaló en un principio una falta a favor de Embolo y una amonestación para el centrocampista argentino Leandro Paredes.

Sin embargo, la tecnología del VAR recomendó al árbitro revisar la jugada, ya que la repetición mostró la ausencia de cualquier contacto entre Paredes y Embolo. Tras la revisión, el árbitro decidió anular la amonestación de Paredes y mostrar la segunda tarjeta amarilla, y después la roja, a Embolo por simulación, en uno de los casos más destacados y célebres que vivió el torneo.

Embolo dijo, durante su presentación como nuevo jugador del club estadounidense Atlanta United, en una operación estimada en unos 18 millones de dólares procedente del Rennes francés según recogió el periódico "The Athletic": "Como jugadores, sentimos una rabia enorme porque éramos conscientes de nuestra capacidad para ganar si hubiéramos completado el partido con 11 jugadores. Por supuesto que aquel momento me afectó y perjudicó al equipo, y eso es lo importante siempre. El árbitro tomó su decisión al final, y esos errores forman parte del deporte".

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Doce días después de la final del Mundial, el consejo de la Federación Internacional de Fútbol emitió una aclaración en la que reconocía que no debía usarse el protocolo de "error en la identificación" en los casos de simulación de caída. Al ser preguntado sobre si esta decisión emitida tras el Mundial cambiaba su visión sobre el incidente de su expulsión, Embolo respondió con contundencia: "No, perdimos por completo y soy una persona competitiva que no acepta la derrota".

Y añadió el nuevo delantero del Atlanta: "Cuando eres consciente de lo difícil que es llegar a esas fases y construir un grupo cohesionado, se vuelve muy complicado aceptar la decisión. La dificultad no reside en que sea una tarjeta roja o no, sino en que la próxima oportunidad quizá no llegue hasta dentro de cuatro años, y nadie tiene garantizado el futuro".

La reacción de Embolo en el momento de su expulsión fue una de las imágenes imborrables del Mundial; le venció el llanto y nadie pudo consolarlo, en medio de un claro impacto de la decisión sobre el resultado del partido.

Hoy, el delantero suizo se encuentra de nuevo en Estados Unidos para continuar su carrera profesional en la liga estadounidense a través de la puerta del Atlanta United, que sufre esta temporada al ocupar el puesto 12 de la Conferencia Este, pese a haber logrado tres victorias consecutivas recientemente.

Y Embolo reconoció: "No esperaba hace cuatro meses estar aquí hoy, pero la decisión fue determinante para mí. La dirección del Atlanta conoce de cerca mis capacidades como jugador y mi personalidad. Creo que la liga estadounidense evoluciona de forma notable si observamos el nivel de la selección estadounidense a la que nos enfrentamos el año pasado. La evolución necesita tiempo, y aunque sé que el fútbol no te concede mucho de él, estoy ilusionado con esta experiencia".