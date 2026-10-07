Marciano Vink y Cristian Willaert creen que es un duro golpe para Ajax no poder contar más esta temporada con Kasper Dolberg. El miércoles por la noche se supo que el delantero de 29 años no volverá a jugar esta temporada por una lesión de ligamento cruzado.

En Voetbalpraat de ESPN se habla sobre la evolución de Dolberg esta temporada. Empezó el curso como tercer delantero, por detrás de Marcos Leonardo y Tolu Arokodare, pero aun así logró abrirse camino hasta hacerse con un puesto en el once.

“Soy fan de Dolberg”, arranca Vink. “Y lo curioso es que, en realidad, esta temporada era la tercera opción. Podía irse. Pero en las últimas semanas estaba jugando realmente muy bien. Y era de verdad ese delantero que te daba apoyo y sobre el que podías dar continuidad al juego.”

“Y luego entraba Tolu, y volvía a pasar algo. Así que con estos dos delanteros totalmente distintos sí que habían encontrado una fórmula en la que uno empezaba y el otro entraba, o al revés.”

Willaert también está sorprendido por la evolución de Dolberg. “¿Sabes qué es lo bonito? El año pasado Óscar García dijo que no participaba cuando Ajax no tenía el balón. No podía utilizarlo, así que solo volvería a poner a Dolberg si cambiaba algo”, comienza el periodista.

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“Luego llegó esta temporada. Leonardo y Tolu todavía no estaban en forma al principio. En todos esos partidos del inicio de temporada, Dolberg fue titular. Pero todo el mundo decía que iba a ser vendido. Después no fue vendido y todo el mundo pensó que iba a quedar relegado a un segundo plano.”

“Pero Leonardo no cumplió, Tolu tuvo una lesión en un momento dado, Dolberg entró y creo que jugó bien. Pero lo que me parece muy llamativo, y no sé cómo Míchel lo ha conseguido... Lo veo volver esprintando, presionar y recuperar balones. Algo que nunca, literalmente nunca, le había visto. Tampoco en su primera etapa en Ajax, cuando tenía dieciocho años. Ni un solo momento. Y no tengo explicación.”

“Esa voracidad la esperas de un jugador de 29 años que llega a un club y escucha de su entrenador que, sin ninguna duda, es su primer delantero. Pero precisamente en la situación en la que en realidad era el tercer delantero, Míchel le ha estimulado de una u otra manera hasta el punto de hacer lo que yo nunca le había visto hacer”, concluye Willaert su elogio.