Elogios para Slot por la manera en que afrontó la trágica muerte de Jota

Andy Robertson se muestra en The Overlap muy sincero sobre la difícil temporada que vivió el Liverpool el curso pasado. El fallecimiento de Diogo Jota tuvo un impacto enorme, según explicó el defensa, ya traspasado al Tottenham Hotspur.

«La temporada pasada perdimos el fuego y la convicción», suspira el lateral izquierdo, que fue dos veces campeón con el Liverpool y conquistó la Champions League. «Pensábamos: ¿qué importa realmente? Y eso cuando veías por lo que estaba pasando la familia de Diogo. Cuando veías a sus hijos. Estábamos de luto, porque era nuestro amigo».

Robertson también constata que los nuevos jugadores llegaron a una situación muy difícil. El Liverpool gastó cantidades enormes, entre otros, en Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Alexander Isak, pero la revalidación del título de liga nunca fue una opción.

«Me siento culpable con los nuevos jugadores. Llegaron a un club con el corazón roto. Estos jugadores ficharon por el Liverpool por mucho dinero. Pero pasaron meses hasta que encontraron su sitio aquí, porque en ese momento a nosotros no nos importaba el fútbol. Esa fue la verdad», recuerda Robertson, ya fuera del club, sobre un año extremadamente difícil.

Robertson era muy buen amigo de Jota. «La semana antes de que falleciera, estuve en su boda. Es una de las cosas más difíciles que vivirás nunca: verlo en el día más feliz de su vida, y una semana después ver a su familia destrozada».

Según el lateral izquierdo escocés, Arne Slot manejó muy bien toda la situación. «Hablamos mucho. El entrenador estuvo realmente bien, sinceramente. Nuestra pretemporada prácticamente no fue nada, porque Arne decía: si no quieres entrenar, no entrenas. Esa fue su actitud durante la pretemporada».

«Teníamos a un psicólogo que ya trabajaba en el club. Organizó grupos en los que podías tomar un café y hablar un rato. Lo hicimos bastantes veces, y creo que eso ayudó», concluyó Robertson.