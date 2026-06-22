Ciro López, analista de «Tiempo de Juego», se mostró muy impresionado por el nivel de Lamine Yamal, estrella de la selección española, en el partido contra Arabia Saudí.

El joven brilló en la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial.

La web de Cadena Cope recogió sus palabras: «Yamal es el jugador que lo cambia todo; es nuestro Messi, o como Cristiano Ronaldo en su época dorada en el Real Madrid».

Además, destacó que el joven desequilibra a los rivales y que su presencia desde el inicio desbarata cualquier plan defensivo del adversario.

“El rival influyó en el resultado —admitió—, pues Arabia Saudí no se cerró tanto como Cabo Verde y eso facilitó el trabajo de los Matadores”.

Aun así, concluyó que el factor decisivo fue la presencia de Lamine Yamal desde el inicio.