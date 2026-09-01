El sudafricano Rulani Mokwena, director técnico del club egipcio Pyramids, se deshizo en elogios hacia el centrocampista egipcio Mohanad Lashin, tras considerar que sus cualidades lo capacitan para jugar en las filas de uno de los mayores clubes del mundo, con el Real Madrid a la cabeza, después de liderar a su equipo hacia la victoria ante Al Masry (1-0) en la tercera jornada de la Liga Premier de Egipto.

Mokwena declaró tras el partido que Lashin posee un potencial excepcional, antes de dirigirle un elogio llamativo, al afirmar: "Lashin es un jugador magnífico, podría jugar en el Real Madrid, quizás si fuera más joven".

Las declaraciones del entrenador sudafricano llegaron después del arranque perfecto de Pyramids en la liga, ya que el equipo logró la victoria en sus tres primeros partidos, para sumar 9 puntos y encabezar la tabla de la competición con puntaje perfecto.

El elogio de Mokwena a los jugadores de Pyramids no se limitó a Lashin, pues describió al portero Ahmed El Shenawy como un guardameta asombroso que no comete errores, y también consideró a la dupla Ahmed Sami y Mahmoud Marei como la mejor pareja defensiva de la liga egipcia, elogiando su capacidad para construir el juego y sacar el balón desde atrás.

Mokwena se preguntó por la ausencia de Sami y Marei en la selección de Egipto, en un mensaje claro al cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan, y también situó al marroquí Mohamed El Chibi entre los mejores jugadores de la liga egipcia.

Pero Lashin recibió la frase más destacada de su entrenador, que vio en el centrocampista egipcio unas características que superan los límites de la liga local, al considerar que su potencial técnico lo hace capaz de jugar al nivel de los clubes de élite mundial.

Lashin cuenta con una gran experiencia internacional con la selección de Egipto, tras haber sido uno de los elementos fundamentales durante el recorrido de Egipto en la Copa del Mundo, y participó dentro de la generación que logró la hazaña de alcanzar los octavos de final antes de caer ante Argentina en un enfrentamiento dramático.