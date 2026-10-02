"Ahora sí hemos visto de verdad que es un futbolista maravilloso", dijo el nuevo seleccionador sobre el centrocampista de 22 años del Celtic FC, que entró al campo en el minuto 77 por el destacado Tom Bischof en la victoria por 2-0 del jueves por la noche en Múnich.

A continuación, Klopp incluso recurrió a una comparación de muchísimo nivel y dejó entrever que, en su opinión, Baur sigue los pasos de Vitinha, del Paris Saint-Germain.

"Hay un jugador en un campeón de la Champions League en varias ocasiones al que me recuerda constantemente. No solo por el aspecto, sino también por todas sus condiciones", señaló Klopp. Como el cerebro portugués del centro del campo del PSG, Baur también tiene el pelo negro y rizado y, al igual que Vitinha, no es de gran estatura.

Klopp elogia el fichaje de Mika Baur por "la liga más despiadada del mundo"

El propio Baur habló tras el pitido final en ZDF de un momento "surrealista", cuando con su entrada al campo se hizo realidad el sueño de la selección nacional. La pasada temporada todavía jugaba en el SC Paderborn, en la 2. Bundesliga, y logró el ascenso a la Bundesliga con el conjunto de Ostwestfalen. En verano llamó entonces a su puerta el Celtic y Baur se marchó por sorpresa a Escocia por nada menos que seis millones de euros.

Un paso notable, como subrayó ahora Klopp, ya que la Premiership escocesa es "la liga más despiadada del mundo" y "abrirse camino allí con esas condiciones físicas y asumir eso, es algo muy especial".

En Glasgow, Baur es titular fijo desde su llegada e incluso marcó a principios de septiembre su primer gol para su club. Sin embargo, el jugador de 22 años ya ha sufrido duros golpes en su nuevo hogar. Contra el LASK, el Celtic dilapidó una ventaja de 3-0 lograda en la ida, perdió la vuelta por 1-5 y se quedó así sin dar el salto a la Champions League. Mientras, en el plano nacional ya encajó dos derrotas memorables ante el eterno rival. El Rangers derrotó al Celtic tanto en la liga (0-1) como en los cuartos de final de la copa (0-3).

Eso sí, también el entrenador del Celtic, Martin O'Neil, ya se deshizo en elogios hacia su nuevo pupilo. "Es un jugador con cualidades excelentes y una técnica magnífica. Mika tendrá un papel importante en nuestra salida de balón y además puede desempeñarse en varias posiciones".

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