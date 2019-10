Elizondo aplazó a Arnaldo Samaniego

El director de árbitros de la APF habló del polémico arbitraje en el triunfo de Cerro Porteño contra Guaraní.

La Fecha 15 del torneo Clausura paraguayo tuvo su cuota de polémica, en los dos duelos más importantes del fin de semana.

En Dos Bocas y Para Uno, los árbitros estuvieron en el ojo de la tormenta y no se hicieron esperar las críticas.

Este lunes, el director del Departamento de Árbitros, Horacio Elizondo, analizó el desempeño de Arnaldo Samaniego y Derlis López.

Sobre Samaniego, que sancionó un polémico penal que le dio la victoria a Cerro Porteño, Elizondo indicó que no estuvo a la altura de lo que se esperaba. "No fue la mejor noche de Arnaldo Samaniego. No estuvo a la altura el arbitraje. Hubo una falta sobre Villasanti que no se cobró penal. Ortigoza tenía que ser expulsado. Fue un arbitraje que no convenció", explicó el ex-árbitro internacional argentino en una charla con la AM1080.

Elizondo profundizó aún más el tema al reconocer que el nivel de Arnaldo Samaniego "venía bien hasta el clásico” pero agregó que “luego fue bajando su rendimiento”.

Con respecto al trabajo de Derlis López, que estuvo en el caliente ‘Clásico blanco y negro’ y que también sancionó un penal muy reclamado por Libertad, Elizondo dijo que vio un arbitraje regular.

“Es una jugada muy difícil, es una jugada gris (el penal de Mejía a López). En este tipo de jugadas hay un montón de confusiones, hay que hacer un análisis más exhaustivo", expresó.

Elizondo comentó además que el reclamo por un supuesto penal de Alcaraz sobre Iván Franco, no tiene sustento. “No veo una patada, hay jugadores que son más fuertes que otros", señaló.

“Seremos injustos si decimos trabajo aprobado o desaprobado (de Derlis López), tenemos que ver si ese penal está bien o mal. Fue un arbitraje regular”, resaltó al final.

Horacio Elizondo recorrió varios medios asunceños, para hablar de la implementación del VAR desde el siguiente torneo paraguayo de Primera División.