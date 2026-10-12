Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, cree que es el mejor futbolista de la historia y considera que su registro goleador no recibe el reconocimiento que merece.

El sitio The Athletic publicó extractos de la entrevista de Ronaldo con la cadena CNN Portugal, en la que el Don portugués afirmó: "Las personas no le dan al nivel que ofrezco y a mis goles el reconocimiento que merecen".

La estrella del Al Nassr saudí ha marcado 980 goles en 1337 partidos profesionales, a lo largo de su carrera con los clubes y con la selección de Portugal.

Al ser preguntado sobre si busca alcanzar la barrera de los mil goles, Ronaldo respondió: "Las cosas deben seguir su curso natural. Si marco 920 goles, o 925, o 930, el mejor jugador de la historia soy yo, y se acabó".

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Y subrayó: "Los números hablan por sí mismos. Si llego a esa cifra, es decir, mil goles, sería algo impresionante y es un objetivo que busco lograr, pero no pienso a largo plazo".

Al ser preguntado de nuevo sobre su futuro a largo plazo, Ronaldo dijo: "No sé qué pasará mañana. Puede que un día me despierte y pierda la motivación, y ya no quiera jugar; realmente no sé qué podría pasar".

Sin embargo, pocas horas después, la cadena CNN eliminó el texto de la entrevista con Cristiano Ronaldo.