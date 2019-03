La eliminación del Betis beneficia a Lainez y la Selección Sub 20

Por un tema de fechas, el cuadro Verdiblanco tendrá menos pretextos para no cederle al Tricolor al exAmérica.

La Selección mexicana le agradece al Valencia. Diego Lainez y el Betis quedaron fuera de la final de la Copa del Rey, luego de perder contra el cuadro Naranjero en la antesala con un marcador global de 3-2. Pero no todo parecen malas noticias para el atacante.

Ahora es más probable que el elenco heliopolitano le preste a su joya a la Sub 20, la cual disputará el Mundial de la categoría entre el 23 de mayo y el 15 de junio. El club español, cabe recordar, pese a ser un certamen oficial, no está obligado a ello; lo que existe es un "principio de solidaridad", pero las instituciones no tienen que cumplirlo sí o sí siempre y cuando los juveniles militen en el extranjero.

La final de la Copa es el 25 de mayo, lo que iba a ausentar a Diego para el torneo a llevarse a cabo en Polonia. Tras la derrota, y ya también sin participación en la Europa League, la temporada 2018-19 de los béticos culminará unos días antes: el sábado 18, cuando visiten al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así pues, el técnico Diego Ramírez contaría con su estrella para el campeonato. Esto siempre y cuando la Federación decida que esa es la prioridad por encima de la Copa Oro que jugará el representativo mayor del 15 de junio (día que termina el Mundial Sub 20) al 7 de julio.

La última palabra recaerá sobre el entrenador Quique Setién y la directiva encabezada por el presidente Ángel Haro. Al menos el Tri cuenta con una razón de peso a su favor.