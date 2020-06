Elías Nazar: "La idea es que el Palomo Rodríguez siga en Honduras Progreso"

El presidente del club ribereño habló de la situación del entrenador y de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

Honduras Progreso es uno de los clubes más afectados de la Liga Nacional por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus y su presidente, Elías Nazar, contó las dificultades que atraviesa la institución. El directivo pretende sostener al entrenador Julio Rodríguez, pero cree que no es el momento para negociar.

"Hoy no podemos planificar nada porque no sabemos cuándo inicia el torneo, qué jugadores tendremos a disposición, cuáles no. Hay que ponerle fecha a la Asamblea de la Liga para trabajar con eso, buscar las ayudas para que los equipos puedan subsistir y comenzar el próximo campeonato", declaró Nazar en diálogo con Diez.

Con respecto a la situación del técnico, el mandamás de Honduras Progreso señaló: "Palomo vino con muchísimas ganas y la idea de él y la nuestra es continuar, pero en este momento, hoy, la cabeza de él está con su familia. Lo que quiere Julio en estos momentos es estar con sus hijos, con sus padres, esposa. Nosotros lo entendemos a la perfección y lastimosamente los vuelos están cerrados. Él le hacía una petición al gobierno uruguayo de que envíe un vuelo que los repatrié no sólo a él sino a muchos uruguayos que hay varados por todo Centroamérica".

Más equipos

Y concluyó: "La idea es que siga, pero todo eso va a depender de lo que pase en el futuro con el torneo. Por ejemplo; se habla de que la pretemporada puede iniciar a finales de junio, nosotros tendremos más claridad para hablar con él sobre los planes del país, los planes del fútbol nacional son arrancar a finales de julio. Le consultaremos: ¿Cómo ves la posibilidad, te sale quedarte, te parece irte, qué pensás hacer? Nosotros tomaremos la decisión, si decide quedarse bien y si decide irse a su casa nosotros le apoyaremos".