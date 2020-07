Elías Figueroa criticó a Arturo Vidal por polémica transmisión en Instagram

El exjugador habló del último episodio que protagonizó el volante del Barça tras la realización de un live. "Es un problemita que debe solucionar".

Elías Figueroa, uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol chileno, se refirió a la polémica que protagonizó Arturo Vidal el pasado domingo a altas horas de la madrugada.

Y es que al término de sus mini-vacaciones en Ibiza, tras culminar la temporada en , el volante chileno generó revuelo tras la realización de un live en la mencionada red social, en la que se le puede con aparentes síntomas de embriaguez.

Al respecto, el tres veces mejor de América lamentó el revuelo que generó el video e indicó: "La parte de fuera del fútbol la verdad que creo que uno es el ejemplo para muchos niños, y uno tiene que sentir el peso de ser un ejemplo, de ser el ídolo para muchos. No digo que sea un santo, pero tampoco que las cosas sean tan así, públicamente. Creo que es un problemita que debe solucionar", dijo al programa 'Todo Deporte' de Diario Concepción. Eso sí, advirtió que "creo que Vidal juega bien, juega muy, muy bien. Y en el puesto que sea. A mí me gusta mucho cuando es central".

Finalmente, zanjó la discusión sobre el mejor futbolista de la historia en el balompié nacional. "Yo creo que si tu corres 100 metros en ocho segundos y yo los corro en diez, ¿quién gana? Obvio que tú, ahora si yo lo hago en siete gano yo. Yo fui tres veces mejor de América y dos veces mejor del mundo, el que sea cuatro veces el mejor de América y tres el mejor del mundo, ahí me gana. Es simple", comentó. "Esa es mi forma de ver, porque es lo que uno consiguió. No es de creído, ahí está, nadie me lo regaló. Algo debe pesar", cerró.