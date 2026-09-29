El repentino boom supuso para el guardameta de 40 años, sobre todo, una grave pérdida de privacidad. "Si tuviera que elegir entre mi vida actual y la que tenía antes, elegiría mi vida anterior", reveló Vozinha en una conversación con el periódico.

El portero, que en agosto fue recibido como una estrella del rock en el histórico club chileno Colo Colo Santiago de Chile, lamenta la pérdida de su calma y su paz. En público, la enorme popularidad se está convirtiendo cada vez más en una prueba de resistencia para el candidato al premio de mejor portero del mundo.

"Si voy a un restaurante, siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o me pide un autógrafo", relató. "Peor aún: alguien me graba". Desde el punto de vista del caboverdiano, la opinión pública suele pasar por alto la otra cara del éxito: "Mucha gente quiere ser famosa y estar en el foco público, pero solo ve los aspectos positivos de esta realidad".

Los efectos del boom también están alcanzando ya al entorno más cercano de Vozinha. Su madre recibe visitas diarias de seguidores en su lugar de origen, mientras que su reservado padre ha aprendido a mantener la distancia. Según Vozinha, ambos todavía tienen que aprender a poner límites: "Yo no estoy allí, así que no puedo ayudarles".

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¿Cuántos seguidores ganó el portero de Cabo Verde Vozinha en torno al Mundial 2026?

El ascenso del guardameta se había hecho viral en torno al Mundial: antes de la fase final en Estados Unidos, Canadá y México, su perfil de Instagram registraba menos de 50.000 seguidores. En torno al fin de semana de la final, la cifra ascendió a más de 29 millones. Algo más de dos meses después del torneo, su cuenta sigue teniendo unos 28,4 millones de seguidores.

El alcance ganado supone para Vozinha numerosas solicitudes comerciales. "Sé que durante el Mundial muchas empresas y marcas querían trabajar conmigo", dijo. Aunque no sabe qué ofertas llegarán en el futuro, sí deja clara una cosa a la hora de elegir a sus socios publicitarios: no habrá colaboraciones con empresas de los sectores del tabaco, el alcohol o las apuestas deportivas.

En un principio, el portero había planeado poner fin a su trayectoria en la selección tras el Mundial. Sin embargo, como sigue sintiéndose en forma, continuará por ahora su carrera con la camiseta de Cabo Verde. Actualmente disputa con la selección los partidos de clasificación para la Copa de África. Tras una derrota por 1-3 en el estreno ante Mali, el equipo se enfrentará el martes a Ruanda.