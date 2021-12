Elecciones presidenciales en Chile: ¿Por quién votan los jugadores el domingo?

Mientras el Servicio Electoral de Chile termina de afinar los detalles para el balotaje de las Elecciones Presidenciales del domingo 19 de octubre, varios futbolistas tomaron posición política entre las dos opciones que resultaron ganadoras en la Primera Vuelta, el ultraderechista y conservador José Antonio Kast con el 27.9% de los votos (1.961.122) y el izquierdista que dejó fuera de carrera a los bloques tradicionales Gabriel Boric con el 25.8% (1.814.809). Uno de ellos relevará a Sebastián Piñera como mandatario desde marzo de 2022, y en una de las votaciones más estrechas y más polarizadas por los bloques políticos de ambos candidatos nadie quiere quedarse afuera.

El Príncipe prefiere a Boric

Charles Aránguiz, el bicampeón de América que capitanea al Bayer Leverkusen, aclaró en LUN que es un montaje la foto viral que circula en las redes con la opción de Apruebo Dignidad en el pecho, pero que no le molesta "para nada. Me reí cuando me la mostraron, pero ojalá que gane. No me convence del todo Boric, pero igual prefiero que salga Boric en vez de Kast".

El Príncipe fue noticia durante las primeras protestas del estallido social de 2019, cuando se abanderizó con las demandas sociales, por lo que se llevó críticas muy ácidas de Kast: "Seguramente le cree más a sus amigos narcotraficantes que tienen a las poblaciones secuestradas por la droga y la violencia. Qué fácil es hablar desde la distancia sin ver cómo el país se destruye". La imagen del '20' de Chile alcanzó un nivel de aceptación entre la gente que incluso terminó en pancartas de su figura vestido de Presidente de la República, con la banda representativa.

Carabalí: "Soy un hijo de Dios, pero..."

Omar Carabalí, el arquero de Colo Colo, compartió el video de Residente de Calle 13 en apoyo a Gabriel Boric con un emoji de ojos enamorados y el árbol -en alusión a la franja política de la opción de Convergencia Social-. Al recibir ciertas críticas de adherentes de Kast, cuestionó que "¿porque el otro candidato dice que va a la iglesia y todo eso tengo que estar de acuerdo con su forma de gobernar? Soy un hijo de Dios pero no porque un candidato vaya a la iglesia y rece unos Ave María tengo que estar de su lado" e hizo una analogía con el candidato del Partido Republicano: "Los lobos vestidos de oveja, para qué vamos a seguir con esta conversación".

Y porque el otro candidato dice que va a la iglesia y todo eso tengo que estar de acuerdo con su forma de gobernar ? Soy un hijo de Dios pero no porque un candidato vaya a la iglesia y rece unos ave María … tengo que estar de su lado ! — Omar Carabali (@OmarCarabali22) December 15, 2021

Usted mismo se acaba de responder …” los lobos vestidos de oveja “ para que vamos a seguir con esta conversación 🤷🏾‍♂️ — Omar Carabali (@OmarCarabali22) December 15, 2021

Opazo acusa ataques de bots por abanderizarse con Kast

Yerson Opazo, lateral derecho de Curicó, está con José Antonio Kast. Al Diario As le justificó que "voto, en lo principal, por mi familia, por mis hijos. Porque también tengo una pyme junto a mi esposa y, en ese sentido, creo que es la mejor opción (Kast). Dentro de lo que me he informado, su programa es mejor, va a haber más inversión extranjera, y eso ayuda mucho al país".

En la entrevista señaló que "la agenda del otro candidato golpea a la familia" y que ha recibido ataques en redes sociales: "Es gente que no conozco y creo que ni siquiera deben ser cuentas reales. Seguramente, son bots. Pero nunca me han dicho algo de frente. Todos conocen mi visión o mi inclinación política. Te critican hinchas de equipos rivales, o a veces los hinchas del club donde estás si es que haces las cosas mal".

Beausejour no tiene dudas

"Si tengo la oportunidad de votar, que lo veo difícil por la distancia y el trabajo, mi voto sería para Gabriel Boric", adelantó Jean Beausejour, ídolo mundialista que es cercano a la Presidenta Michelle Bachelet y siempre se ha involucrado en causas indígenas por su origen mapuche.

Jean Beausejour, futbolista, da su apoyo a Boric. No puede ir a votar así que vayan los que lo admiran, por él. #gabrielboricpresidente2022 pic.twitter.com/UIGZmd1AYP — VICTORIA QUINTEROS (@LUNAVALLEVIC) December 14, 2021

Mujeres del FUT FEM por Gabriel

La Coordinadora de Mujeres y Disidencias, hinchas, futbolistas y dirigentas del fútbol femenino están con Gabriel Boric. En un comunicado público, fueron enfáticas en repudiar "el avance del fascismo por el peligro que significa para nuestros derechos obtenidos desde la movilización femenina. Rechazamos categóricamente el reduccionismo de la mujer a lo netamente doméstico y reproductivo".

Comunicado por parte de la Coordinadora de Mujeres y Disidencias, hinchas, futbolistas y dirgentas del fútbol en apoyo a Gabriel Boric.



NI UN PASO AL FACSISMO!#BoricPresidente



[hilo] pic.twitter.com/ZtHwXzWAGw — Fresia Rubilar CDG (@FresiaR_cdg) November 26, 2021

Incluso, una renuncia a un club amateur...

Jugadora del club Huracán renuncia al club tras la actividad de José Antonio Kast realizada en la escuadra de llolleo.



Acá la publicación que se ha viralizado en las redes sociales… pic.twitter.com/b6A9PHUiD4 — CANAL 2 / CHILENA FM (@canal2chilenafm) December 6, 2021

Nico Canales vota 2

Todo mi apoyo @joseantoniokast 🇨🇱 🙌 — Nicolas Canales Calas (@nicocanales27) December 14, 2021

Polaco Goldberg está con la opción 1, e invitó a los electores a sumarse como observadores en las urnas el domingo

El exjugador de fútbol @polaco_goldberg , hoy comentarista deportivo, está seguro de como se debe jugar esta segunda vuelta presidencial y es contigo como apoderado de mesa, necesitamos equipo completo en todos los locales de votación en Las Condes, solo debes contestar ... [1/2] pic.twitter.com/usRNbPP2ES — orientexboric (@orientexboric) December 14, 2021

