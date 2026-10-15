Elecciones a la presidencia de la FIFA: ¿puede Wenger plantarle cara a Infantino?

A pesar de la fuerte reacción que provocó su fallido plan de vender participaciones comerciales del Mundial a inversores del sector privado, parece que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será reelegido por aclamación para un cuarto y último mandato el año que viene. Pero, ¿podría producirse una sorpresa de gran calibre?

Figuras destacadas del fútbol europeo declararon a la cadena "BBC Sport" que quieren que el extécnico del Arsenal, Arsène Wenger, se presente como candidato sorpresa.

Pero, ¿desafiará realmente a su jefe el hombre que ocupa el cargo de jefe del departamento de desarrollo global del organismo rector desde 2019? ¿Y qué hay detrás del respaldo del que goza?

El Consejo de la FIFA se reunirá este jueves por primera vez desde que surgió el proyecto de Infantino "FIFA Forward Enterprise" (FFE), que hundió a la organización en una crisis y que provocó que dirigentes del fútbol de Europa, Norteamérica y Asia reclamaran su renuncia.

Infantino se enfrentará a algunos de sus críticos más duros en lo que podría ser una reunión tensa en Zúrich.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se prepara para proponer un aumento de 3.400 millones de dólares (2.600 millones de libras esterlinas) en sus asignaciones para el desarrollo del fútbol.

Pero Infantino también será objeto de escrutinio por las reformas de gobernanza, la Federación Inglesa de Fútbol, la concesión del Premio FIFA de la Paz en su primera edición el año pasado al presidente estadounidense Donald Trump y los procedimientos disciplinarios a raíz del caso de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos.

Pero la reunión también pondrá de relieve el fracaso, hasta ahora, en encontrar una figura unitaria con proyección mundial capaz de desafiar a Infantino.

Mientras que posibles rivales como Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), y el presidente de la Unión Europea de Fútbol, Aleksander Ceferin, han anunciado que no serán candidatos, Infantino se ha dedicado a una gira por el mundo para reforzar su posición.

Crece la expectativa de que, dado el respaldo del que goza en sus bases de África, Sudamérica y Oceanía, regresará a su cargo, aunque solo cuente con el apoyo de cerca de la mitad de los 211 miembros de la FIFA.

Hasta ahora, la única persona que ha anunciado su intención de presentarse es el exdefensa del Tottenham Ramon Vega, aunque muy pocos valoran sus posibilidades. Así que, ¿podría ser Wenger la solución?

En Zúrich no hay indicio alguno de que Wenger planee presentarse a la presidencia de la FIFA; además, se sumó a Infantino y a otros miembros del Consejo de la FIFA para cenar en un restaurante de Zúrich y, como miembro destacado del equipo directivo de la FIFA, también asistirá a la reunión del jueves.

Cuando BBC Sport preguntó por sus intenciones a través de la FIFA, no hizo ningún comentario.

Mientras tanto, los allegados al hombre de 76 años, que dejó el Arsenal en 2018 después de 22 años en los que se convirtió en el entrenador más laureado de la historia del club, no se pronuncian sobre si está interesado o no.

Uno de ellos dijo a BBC Sport que sería "un candidato ideal, pero la decisión es suya". Y un alto cargo de la FIFA insistió en que no sabe si Wenger se lo ha planteado.

Pero está claro que tiene partidarios, que creen que cuenta con un nivel de respeto fuera de Europa que resulta imprescindible si la rebelión encabezada por la Unión Europea de Fútbol contra Infantino quiere tener alguna posibilidad de éxito.

Un alto dirigente de una federación nacional europea declaró a "BBC Sport": "Es un hombre de fútbol brillante que entiende de verdad la evolución del fútbol porque él mismo lo ha gestionado".

Y añadió: "La gente no lo ve solo como un europeo; goza de un gran respeto en Asia, por ejemplo, gracias a su etapa en Japón, y muchos dicen que es el candidato idóneo. En cuanto a él, no se trata de dinero, estatus ni ego. Ama sinceramente este deporte".

Y continuó: "Ha desempeñado con éxito un papel difícil y entiende a la FIFA, y por eso sería un candidato realmente bueno. Aun así, está en una situación muy complicada".

Eso quedó en evidencia en plena resaca del caso FFE, cuando Wenger, tradicionalmente leal a Infantino, se distanció del plan que fracasó.

"No participé en este plan estratégico y supe del proyecto por primera vez a través de las informaciones en los medios", declaró Wenger en un comunicado en ese momento.

Y agregó: "La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una Federación Internacional de Fútbol (FIFA) independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad".

Quizá algunos esperaban la renuncia de Wenger por este asunto, dada su crítica velada a Infantino, el hecho de que se le dejara al margen y la condena del proyecto por parte de distintos actores del mundo del fútbol, pero siguió en su cargo, en el que supervisa el desarrollo de jóvenes talentos en academias de sesenta países, además de las competiciones juveniles en todo el mundo. También es asesor técnico del International Football Association Board (IFAB), el organismo responsable de establecer las reglas.

Wenger ha generado polémica en algunas ocasiones en su papel en la FIFA, en particular por propuestas como la de celebrar el Mundial cada dos años y la idea de la ley del fuera de juego "claro".

Pero también tiene proyección mundial, incluida África, donde Infantino recibió recientemente un gran impulso para su reelección al obtener el apoyo de las 54 federaciones nacionales miembro después de prometer un aumento de la financiación.

Wenger se hizo célebre por su apoyo a los jugadores africanos cuando estaba al mando del Arsenal, y su respaldo al Mundial ampliado a 48 equipos con el objetivo de impulsar el desarrollo en países más allá de las potencias tradicionales del deporte ha tenido una gran acogida en el continente.

De hecho, Wenger estuvo el fin de semana en Cabo Verde para asistir al congreso de la Confederación Africana de Fútbol, y dijo a los delegados: "Queremos ver a un equipo africano ganar el Mundial, y las cifras muestran que es posible".

A BBC Sport le han informado de que un número considerable de empleados de la FIFA también desea que Wenger asuma el cargo, y creen que es capaz de cambiar la imagen de la organización.

Pero otros son más escépticos. Una figura influyente en el entorno de la FIFA declaró a BBC Sport: "Me sorprendería que Wenger se rebelara contra el hombre que lo nombró en primer lugar. Arsène ha planteado algunas ideas poco convencionales. Pero en lo relativo a la gestión del deporte y a las relaciones a nivel político, y en esos ámbitos que exigen controlar y dirigir el poder, no estoy seguro de que sea el hombre adecuado para ello".

Otro alto dirigente europeo dijo: "Tiene un prestigio considerable, pero no estoy seguro de que represente el futuro del equipo. Quizá le bastaría un mandato para introducir reformas. Goza de un gran respeto en el mundo del fútbol y ha hecho un buen trabajo en los programas de desarrollo, pero no sé si se separará de Gianni o no".

Si Wenger quiere presentarse, tiene hasta el 18 de noviembre para anunciar su candidatura, y necesitará ser nominado por al menos cinco federaciones nacionales.

Cabe recordar que Wenger, como entrenador, es considerado una figura legendaria que cambió el fútbol inglés con su enfoque visionario en lo táctico y en la nutrición. ¿Podrá intentar provocar un cambio radical de otro tipo en la FIFA?



