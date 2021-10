Elche vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE, por LaLiga 2021-22: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Sigue en directo online el partido entre los Franjiverdes y los Blancos de Carlo Ancelotti.

Un empate a mitad de semana no es lo que esperaba el Real Madrid tras triunfar en El Clásico, Ahora, Carlo Ancelotti tiene la obligación de volver al triunfo, para no despegarse del primer lugar. Para la Fecha 19 de LaLiga 2021-2022, el conjunto blanco visita al Elche y para que no te pierdas ningún detalle del encuentro, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES ELCHE VS. REAL MADRID?

PARTIDO Elche - Real Madrid FECHA Sábado, 30 de octubre ESTADIO Martínez Valero | Elche, España HORARIO 07:00 hora de México y Colombia; 09:00 hora de Chile y Argentina; 14:00 hora de España

DÓNDE VER ELCHE VS REAL MADRID POR TV

La transmisión en vivo y en directo del partido entre los Blancos de Carlo Ancelotti y los Franjiverdes pasa por los siguientes canales de televisión:

El artículo sigue a continuación

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar (Suscríbete)

CÓMO VER ELCHE VS. REAL MADRID EN VIVO POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Sports para Sudamérica, Blue To Go en México y Movistar+ en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES ELCHE - REAL MADRID

ELCHE

Kiko Casilla; Barragán/Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Mojica; Josan, Gumbau/Raúl Guti, Mascarell, Fidel; Benedetto/Lucas Pérez y Lucas Boyé. DT: Fran Escribá.

REAL MADRID

Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos/Camavinga; Rodrygo, Hazard/Jovic/Asensio y Vinicius. DT: Carlo Ancelotti.