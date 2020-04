El zasca de Arbeloa a Xavi sobre la suerte histórica del Madrid

El exmadridista contestó al exculé a través de una entrevista en la que también repasó su relación con Casillas y dejó una frase simpática con Piqué.

Álvaro Arbeloa concedió una entrevista a Post United y que fue realizada por el Youtube DJ Mariio.

El youtuber entrevistó a Xavi días atrás y relató cómo el excentrocampista azulgrana le dijo que “el Barça ganaba la Champions cuando era muy superior al rival y cuando necesitaba tener suerte no la tenía” y al preguntar a Xavi equipos con suerte histórica se referia, mentó al Madrid. Trasladada su respuesta a Arbeloa, el exdefensor blanco no tardó en responder.

“Hay un refrán que dice ‘al saber le llaman suerte’. Cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado cuatro en cinco años o tres seguidas, ya que nunca nadie ganó dos veces seguidas…”

Relación con Casillas

Cuestionado por su relación con Casillas, Arbeloa aseguró que "daba morbo con Iker, siempre tuve muy buena relación, hubo roces o momentos en los que tu relación no es la misma, pero a día de hoy no hay ningún problema. Si necesita huevos u otra cosa me puede llamar tranquilamente. Le veo bien que es lo importante, a pesar de los roces prevalecen los buenos momentos".

Huevos a Piqué

Preguntado si "a Piqué le darías huevos, tras un momento de risas, afirmó que "le daría huevos a cualquiera, también a Piqué, claro".