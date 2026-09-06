El doctor Hosam El-Mandouh, tesorero del Zamalek, reveló un nuevo paso contra Ahmed Zizo, exjugador del conjunto blanco y actual jugador del Al-Ahly.

Zizo se negó a renovar su contrato con el Zamalek, y estalló una crisis entre él y el club, que se agravó tras su traspaso al eterno rival, el Al-Ahly, en una operación como agente libre, existiendo denuncias cruzadas entre ambas partes ante la Federación Egipcia de Fútbol.





El miembro de la Cámara de Representantes egipcia declaró, en unas declaraciones televisivas este domingo: "Hay un jugador que nos pidió (al Zamalek) 80 millones de libras por temporada y luego escuchamos que su contrato en la Federación de Fútbol es de solo 5 millones de libras. ¿Es esto algo lógico?".

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Y continuó: "Por supuesto que me refiero a Zizo, y hay otros contratos con la misma forma. Plantearé este asunto en el Parlamento, y el Estado debe intervenir para revisar los expedientes de los contratos de los jugadores. Cuando Hany Abo Rida, presidente de la Federación Egipcia, dice que hay contratos válidos y otros no válidos, esto sin duda plantea interrogantes".

El-Mandouh habló sobre las últimas novedades de la crisis del brasileño Juan Bezerra, jugador del equipo, que sigue ausente del club desde el inicio de la temporada.

Aclaró que Bezerra regresará a El Cairo en unos días, y subrayó que el Zamalek está gestionando la crisis a través de los canales oficiales y legales.

Dijo: "En la vida hay asuntos que necesitan negociación, y nosotros nos comunicamos de forma oficial y legal para lograr el mayor beneficio posible del asunto".

Señaló que hablar de la salida del jugador no se dará antes de su regreso y de negociar con él, e insistió en la solidez de la posición legal del club.

Y continuó: "Hablar de venderlo no ocurrirá hasta que regrese primero y hablemos con él, y eso es lo que le hemos dicho. Nuestra posición legal es sólida, y si no regresa, habrá medidas legales severas".

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Y concluyó: "El Zamalek dijo en un comunicado oficial que pidió 6 millones de dólares a cambio de la venta de Bezerra".