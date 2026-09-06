El doctor Hossam El Mandouh, tesorero del Zamalek, reveló un nuevo paso contra Ahmed Sayed «Zizo», exjugador del conjunto blanco y actual jugador del Al Ahly.

Zizo se negó a renovar su contrato con el Zamalek y estalló una crisis entre él y el club, cuya intensidad aumentó tras su traspaso al eterno rival, el Al Ahly, en una operación a coste cero, y existen denuncias mutuas entre ambas partes ante la Federación Egipcia de Fútbol.

El miembro del Parlamento egipcio afirmó, en declaraciones televisivas este domingo: «Hay un jugador que nos pidió (al Zamalek) 80 millones de libras por temporada y luego escuchamos que su contrato en la Federación de Fútbol es de solo 5 millones de libras. ¿Es esto algo lógico?».

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Y añadió: «Por supuesto que me refiero a Zizo, y hay otros contratos de la misma forma. Plantearé este asunto en el Parlamento y el Estado debe intervenir para revisar los expedientes de los contratos de los jugadores. Cuando Hany Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia, dice que hay contratos válidos y otros no válidos, esto sin duda genera interrogantes».

El Mandouh habló sobre los últimos avances de la crisis del brasileño Juan Pezzera, jugador del equipo, que sigue ausente del club desde el inicio de la temporada.

Explicó que Pezzera regresará a El Cairo en los próximos días, y aseguró que el Zamalek gestiona la crisis a través de los canales oficiales y legales.

Dijo: «En la vida hay asuntos que necesitan negociación, y nosotros nos comunicamos de forma oficial y legal para llegar al máximo beneficio en este tema».

Señaló que no se hablará de la salida del jugador antes de su regreso y de negociar con él, y recalcó la solidez de la posición legal del club.

Y añadió: «Hablar de su venta no ocurrirá hasta que primero regrese y hablemos con él, y eso es lo que le hemos dicho. Nuestra posición legal es firme, y si no regresa, habrá medidas legales severas».

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Y concluyó: «El Zamalek dijo en un comunicado oficial que pidió 6 millones de dólares a cambio de la venta de Pezzera».