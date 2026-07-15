El Zamalek archiva la denuncia de Zizo y el padre del jugador responde

El Zamalek informó que la Federación Egipcia de Fútbol le notificó el archivo de la denuncia de su exjugador Ahmed Mostafa «Zizo», decisión adoptada tras analizar los documentos de ambas partes. El padre del futbolista anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte.

El Zamalek confirmó, en un comunicado, que la Federación Egipcia le notificó la decisión de la Comisión de Asuntos de los Jugadores, adoptada tras analizar la denuncia y la documentación de ambas partes, de archivar el caso.

El jugador denunció al club por salarios atrasados tras dejar el Zamalek en 2025 y fichar por el Al Ahly como agente libre.

El Zamalek, a su vez, denunció la ausencia del jugador en los entrenamientos durante los últimos meses de su contrato.

La familia del jugador, representada por su padre Mostafa Zizo, anunció que recurrirá la decisión ante la Comisión de Asuntos de los Jugadores y, de ser necesario, acudirá al TAS.

El padre de Zizo declaró en exclusiva al sitio web egipcio «Yalla Kora»: «Recurriremos la decisión de la Federación de Fútbol y, a continuación, acudiremos al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), donde defenderemos todos los derechos del jugador».

Recordó que la reclamación se presentó el 8 de abril de 2025, se fijó una vista para septiembre y se esperaba la resolución en noviembre, pero el mandato de la Comisión expiró sin dictar sentencia, por lo que el archivo les ha tomado por sorpresa.

Además, criticó las exigencias económicas del Zamalek, que reclama 60 millones de libras por la aparición de Zizo en un programa de televisión y un anuncio, aunque el porcentaje que correspondería al club, si lo hubiera, no supera el 20 %.

Concluyó que agotarán todas las vías legales y, de ser necesario, llevarán el caso al Tribunal Arbitral del Deporte.

Lee también:

¿Bono o Shubair?… En cifras: los 11 mejores jugadores árabes del Mundial